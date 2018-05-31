Подачу газа временно прекратят в нескольких районах Костаная

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Как сообщает пресс-служба акима города со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", отключение связано с профилактическими работами на газопроводах.





С 3-го по 8 июня от газа отключат всех потребителей п. Ударник, жилого массива БСГ (район магазина "Астықжан"), коттеджного поселка "Таун-Сай", пр. Абая, 2 (территория бывшего КЖБИ), Южная промзона (предприятия).

Подключение потребителей к газоснабжению будет поэтапным по мере завершения всех запланированных работ.