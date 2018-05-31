Читательский рейтинг
Подачу газа временно прекратят в нескольких районах Костаная
31 мая 2018, 12:52 | ЖКХ
Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Как сообщает пресс-служба акима города со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", отключение связано с профилактическими работами на газопроводах.
С 3-го по 8 июня от газа отключат всех потребителей п. Ударник, жилого массива БСГ (район магазина "Астықжан"), коттеджного поселка "Таун-Сай", пр. Абая, 2 (территория бывшего КЖБИ), Южная промзона (предприятия).
Подключение потребителей к газоснабжению будет поэтапным по мере завершения всех запланированных работ.
Последние новости
31.05.18 14:53 Детские прокуроры и судьи могут появиться в Казахстане
31.05.18 13:24 Приуроченные ко Дню защиты детей мероприятия перенесли в другое место из-за непогоды в Костанае
31.05.18 11:12 Дело о драке возле клуба West: один из подсудимых заключил с прокуратурой процессуальное соглашение
31.05.18 10:17 Евгений ШИБАРШИН: Козырная карта
31.05.18 09:05 Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
30.05.18 19:24 «Переезд трупа я исключаю» - вывод эксперта по делу о смертельном ДТП с участием полицейского
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
Реклама
"Нужные деньги"
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 4
Всего: 180
Вы гость здесь
Пользователей: 4
Всего: 180
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Знак «Купание запрещено» установили возле Корейского моста в Костанае
с такой погодкой и знаки не нужны
Флуд и оффтопик (часть 3)
Хоть бы статьи научился профессионально комментировать.. Зачем ты здесь? Представь что флуда нет, меня нет.. Што ты будешь тут делать? До регистрации тебе было легко, переменил Аноним на Гость или...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Вот видишь, сам признался... Он? Если учесть что Тимур обращался к Земляку? А ты что, не поняв опять в дебри? Иногда понимаешь лучше для начала научиться мыслить, прежде чем слово,...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы: Однозначно! Товарисчу явно не хватает шашки с погонами, ну и полномочий, конечно же. Будь его воля - всех неугодных забанил бы... 112: Про тебя написано. Тут я с тобой согласен Вот...
До свидания, детский сад!
Макарыч: Одна, одна ;) С 4-х наверное более правдоподобно Ну, каждому свое. Я лично помню с 2-х, и всё! И вовсе не по фото. А по ярким впечатлениям. Например, помню, как лежала в больнице и...