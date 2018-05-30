Земледельцы вынуждены прерывать полевые работы из-за непогоды в Костанайской области

По данным областного сельхозуправления на 30 мая, в Костанайской области сев зерновых проведен на 78% площадей. В этом году запланировано разместить эти культуры на 3 млн 979 тыс. га, из которых 3 млн 487 тыс. га займет пшеница.

Весеннюю кампанию пока закончил только Джангельдинский район, хозяйства которого засевают 21,5 тыс. га. Через день-другой ждут завершения работ в соседнем Амангельдинском районе, где посевные площади составляют около 106 тыс. га.

Остальным предстоит еще немало работы. Больше всех - аграриям Сарыкольского района, которые отработали на 63% посевных площадей, Пока 64% засеяли и узункольцы, 71% в самом большом зерносеющем районе области Карасуском. В последние дни мая большинство хозяйств в северных районах области приостанавливало сев из-за дождей, которые переувлажнили почву.

Массовый сев зерновых в Костанайской области начался 15 мая, планировалось, что завершится он 3-5 мая.