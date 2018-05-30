Новый сайт для покупки билетов запустил КТЖ
Новый интернет-ресурс по покупке железнодорожных билетов заработал в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".
На новом сайте bilet.railways.kz можно оформить проездной билет как через личный кабинет, так и без авторизации.
"На сайте есть функция "лист ожидания". Пользователь может встать в очередь на покупку билетов в случае их отсутствия. При появлении свободных мест он будет об этом информирован сообщением на электронную почту. Пассажиры могут вернуть ранее приобретенные на сайте электронные билеты, оформить билет с использованием дисконтных карт, в направлении "туда" и "обратно" в одном заказе", - отмечает пресс-служба КТЖ.
На сайте размещена справочная информация о расписании движения поездов, наличии свободных мест, стоимости проезда, скидках. Пользователь может оценить качество обслуживания в поездах и просмотреть общий рейтинг поездов по результатам оценки пассажиров.
"К оплате принимаются платежные карты любых банков второго уровня. В случае возникновения вопросов можно получить помощь оператора в режиме online", - отметил директор филиала АО "НК "КТЖ" "Главный вычислительный центр" Тлеужан Оразбаев.
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drakon: Пора уже и ОМ - оздоравливаться. Ходатайствую, перед Редакцией.. перед чм это то ВАЩЕ. святое дело.
Моя Деревенька и её окрестности.
и да, всем добрый вечер.
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: говорил, что у него сегодня вроде дача. В иттина она всегда рядом.
До свидания, детский сад!
Опять я в садике.. a.radikal.ru Эх.. Куда ушло ты детство..
До свидания, детский сад!
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