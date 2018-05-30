Новый сайт для покупки билетов запустил КТЖ

Новый интернет-ресурс по покупке железнодорожных билетов заработал в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

На новом сайте bilet.railways.kz можно оформить проездной билет как через личный кабинет, так и без авторизации.

"На сайте есть функция "лист ожидания". Пользователь может встать в очередь на покупку билетов в случае их отсутствия. При появлении свободных мест он будет об этом информирован сообщением на электронную почту. Пассажиры могут вернуть ранее приобретенные на сайте электронные билеты, оформить билет с использованием дисконтных карт, в направлении "туда" и "обратно" в одном заказе", - отмечает пресс-служба КТЖ.

На сайте размещена справочная информация о расписании движения поездов, наличии свободных мест, стоимости проезда, скидках. Пользователь может оценить качество обслуживания в поездах и просмотреть общий рейтинг поездов по результатам оценки пассажиров.

"К оплате принимаются платежные карты любых банков второго уровня. В случае возникновения вопросов можно получить помощь оператора в режиме online", - отметил директор филиала АО "НК "КТЖ" "Главный вычислительный центр" Тлеужан Оразбаев.



