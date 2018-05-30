 

 
Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Новый сайт для покупки билетов запустил КТЖ

30 мая 2018, 18:03 |  Общество

Новый интернет-ресурс по покупке железнодорожных билетов заработал в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

На новом сайте bilet.railways.kz можно оформить проездной билет как через личный кабинет, так и без авторизации.

"На сайте есть функция "лист ожидания". Пользователь может встать в очередь на покупку билетов в случае их отсутствия. При появлении свободных мест он будет об этом информирован сообщением на электронную почту. Пассажиры могут вернуть ранее приобретенные на сайте электронные билеты, оформить билет с использованием дисконтных карт, в направлении "туда" и "обратно" в одном заказе", - отмечает пресс-служба КТЖ.

На сайте размещена справочная информация о расписании движения поездов, наличии свободных мест, стоимости проезда, скидках. Пользователь может оценить качество обслуживания в поездах и просмотреть общий рейтинг поездов по результатам оценки пассажиров.

"К оплате принимаются платежные карты любых банков второго уровня. В случае возникновения вопросов можно получить помощь оператора в режиме online", - отметил директор филиала АО "НК "КТЖ" "Главный вычислительный центр" Тлеужан Оразбаев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.05.18 20:40 Земледельцы вынуждены прерывать полевые работы из-за непогоды в Костанайской области
30.05.18 19:24 «Переезд трупа я исключаю» - вывод эксперта по делу о смертельном ДТП с участием полицейского
30.05.18 18:14 Заморозки ожидают в Костанайской области в самом начале июня
30.05.18 15:44 Праздник для подопечных Центра по оказанию соцуслуг устроили в Костанае
30.05.18 14:47 ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных счетов
30.05.18 12:59 Большая часть многоэтажек в Костанае подключена к горячему водоснабжению
30.05.18 11:00 Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа
30.05.18 10:35 Суд в Брюсселе снял арест с активов Нацфонда РК на 21,5 млрд долларов
29.05.18 17:45 Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта
29.05.18 16:59 "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась история о гибели сотрудницы Пешковского элеватора

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 2
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх