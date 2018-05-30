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Заморозки ожидают в Костанайской области в самом начале июня

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

30 мая 2018, 18:14 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в последний день мая нас ждут дождь, гроза, шквал и местами град.

Иллюстративное фото

- Ночью 31 мая температура будет 5-10, местами 13 градусов, а днем - 19-24, местами 28 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Первые дни июня также будут отмечены дождями, а 2 июня июня возможны гроза и град. 1 июня будет достаточно тепло: ночью 2-7, местами 12 градусов, днем - 15-20, местами 23 градуса. А вот 2 июня ожидаем похолодание. Ночью местами возможны заморозки до минус 2 градусов, днем термометры покажут 10-15, местами 7 градусов.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-восточный. Скорость его будет составлять 9-14 м/с с порывами до 15-20 мс. В четверг возможны шквалистые порывы до 23-28 м/с.
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§ Алиса
Re: Заморозки ожидают в Костанайской области в самом начале июня
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4131
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.05.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в последний день мая нас ждут дождь, гроза, шквал и местами град Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31158?1527686069

вывод: не ходите на работу , не вылезайте из домов... :oops:
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