Заморозки ожидают в Костанайской области в самом начале июня

По прогнозам синоптиков, в последний день мая нас ждут дождь, гроза, шквал и местами град.

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- Ночью 31 мая температура будет 5-10, местами 13 градусов, а днем - 19-24, местами 28 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Первые дни июня также будут отмечены дождями, а 2 июня июня возможны гроза и град. 1 июня будет достаточно тепло: ночью 2-7, местами 12 градусов, днем - 15-20, местами 23 градуса. А вот 2 июня ожидаем похолодание. Ночью местами возможны заморозки до минус 2 градусов, днем термометры покажут 10-15, местами 7 градусов.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-восточный. Скорость его будет составлять 9-14 м/с с порывами до 15-20 мс. В четверг возможны шквалистые порывы до 23-28 м/с.