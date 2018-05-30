Заморозки ожидают в Костанайской области в самом начале июня
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в последний день мая нас ждут дождь, гроза, шквал и местами град.
Иллюстративное фото
- Ночью 31 мая температура будет 5-10, местами 13 градусов, а днем - 19-24, местами 28 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Первые дни июня также будут отмечены дождями, а 2 июня июня возможны гроза и град. 1 июня будет достаточно тепло: ночью 2-7, местами 12 градусов, днем - 15-20, местами 23 градуса. А вот 2 июня ожидаем похолодание. Ночью местами возможны заморозки до минус 2 градусов, днем термометры покажут 10-15, местами 7 градусов.
Ветер будет юго-западным с переходом на северо-восточный. Скорость его будет составлять 9-14 м/с с порывами до 15-20 мс. В четверг возможны шквалистые порывы до 23-28 м/с.
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drakon: Пора уже и ОМ - оздоравливаться. Ходатайствую, перед Редакцией.. перед чм это то ВАЩЕ. святое дело.
Моя Деревенька и её окрестности.
и да, всем добрый вечер.
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: говорил, что у него сегодня вроде дача. В иттина она всегда рядом.
До свидания, детский сад!
Опять я в садике.. a.radikal.ru Эх.. Куда ушло ты детство..
До свидания, детский сад!
Мой садик.. b.radikal.ru