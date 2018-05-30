Праздник для подопечных Центра по оказанию соцуслуг устроили в Костанае

В банкетном зале одного из ресторанов областного центра собрались 60 детей-инвалидов и их родители. Для создания атмосферы праздника провели концертно-развлекательную программу. Выступление трёхметровых мишек Тедди, шоу мыльных пузырей, бумажная дискотека очень понравились участникам.

Оригинальные рисунки на лицах всех желающих детей делали бесплатно

Кроме того, сотрудники Центра по оказанию соцуслуг принесли аквагрим и рисовали красивые рисунки на лицах всех желающих.

- Сегодня в очередной раз мы собрали наших подопечных, чтобы отметить День защиты детей, - рассказала "НГ" руководитель центра Зиягуль КУЗЬМИНОВА. - Мы предоставляем услуги 92 детям с ограниченными возможностями в возрасте от нуля до 18 лет, и в отдельных случаях - старше. Главная задача нашей работы - в том, чтобы дети чувствовали себя любимыми, что они нужны в этом мире. На празднике будут персональные подарки, в зависимости от диагноза.

Воспитанники центра тоже выступили на празднике

Дети вместе с родителями внесли свою лепту в организацию праздника. Созданные их руками поделки представили на ярмарке, которая разместилась возле гардероба. Вырученные деньги, как сообщили организаторы, пойдут на расходные материалы. Кроме того, сами дети, как настоящие артисты, пели, плясали и рассказывали стихи.

Ярмарочные цены имели символический характер

- Мне кажется, такие мероприятия дарят детям вдохновение, - поделилась с "НГ" бронзовый призер чемпионата мира по танцам на колясках Малика МУХТАРОВА. - Раньше я ждала какие-то подарки. Сейчас мне уже 18 лет, я собираюсь учиться на юриста и, кажется, подарков уже не будет. Но я всё равно очень благодарна центру за то, что они помогли развить мои таланты и сегодня я могу красиво петь и танцевать.

Призер чемпионата мира по танцам на колясках Малика Мухтарова (в центре) собирается учиться на юриста

Отделение социальной помощи работает в Костанае с 2003 года. В центре - 15 социальных работников. Сотрудники отделения предоставляют услуги детям-инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата ипсихоневрологическими патологиями. А также помогают тем, кто достиг 18-летнего возраста и вышел во взрослую жизнь, но всё ещё страдает от психоневрологических заболеваний.

Завтра сотрудники центра начнут адресно поздравлять тех подопечных, кто в силу обстоятельств не смог посетить сегодняшний праздник.

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