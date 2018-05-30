ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных счетов
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На 25 000 ещё недавно "спящих" счетов начали поступать обязательные пенсионные взносы после предупреждающих звонков сотрудников ЕНПФ их владельцам, сообщает пресс-служба фонда.
Для выявления пассивных участников пенсионной системы сотрудники ЕНПФ проанализировали базу вкладчиков и начали кампанию по отработке индивидуальных пенсионных счетов, на которые не поступают пенсионные взносы.
В базе данных вкладчиков определили счета, открытые в период с 2015 по 2017 годы, на которые так и не поступил ни один пенсионный взнос, а также счета с накоплениями, на которые в течение 2017 года не поступали взносы.
Работники региональной сети фонда обзванивают каждого владельца "спящего" счета, предупреждая об отсутствии поступлений.
В первом полугодии 2018 года сотрудники ЕНПФ планируют обзвонить порядка 325 тысяч вкладчиков. За февраль-апрель 2018 года была налажена связь со 117 264 вкладчиками.
По итогам телефонных разговоров 19% из числа этих вкладчиков (22 396 человек) обратились в фонд за дополнительной консультацией. Более чем на 25 000 ИПС (21% от количества установленных контактов) уже поступили обязательные пенсионные взносы на сумму порядка 150 млн тенге, сообщили в ЕНПФ.
Около половины из числа установленных контактов в анкете назвали себя безработными, остальные – самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, неофициально трудоустроенными и прочее.
Порядка 41% вкладчиков, которые сделали взносы после установления контакта с фондом, составляют молодые люди от 18 до 25 лет, порядка 34% – представители возрастной категории от 25 до 40 лет, от 40 до 50 лет – 14% и 11% – представители возрастной группы старше 50 лет.
Чистый инвестиционный доход пенсионных накоплений за четыре месяца 2018 года составил 169,3 млрд тенге, что превышает аналогичный показатель 2017 года более чем на 83%. Если рассматривать в годовом выражении, доходность составляет 8,8% при инфляции за аналогичный период 6,5%.
Общая сумма пенсионных накоплений на 1 мая 2018 года составила 8,13 трлн тенге, увеличившись за год на 1,21 трлн. Прирост составил 17,5 %.
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ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных счетов
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