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ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных счетов

30 мая 2018, 14:47 |  Государство
За февраль-апрель 2018 года ЕНПФ наладил связь с обладателями 117 264 "спящих" ИПС. В результате на 25 000 таких счетов начали поступать пенсионные взносы, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

На 25 000 ещё недавно "спящих" счетов начали поступать обязательные пенсионные взносы после предупреждающих звонков сотрудников ЕНПФ их владельцам, сообщает пресс-служба фонда.

Для выявления пассивных участников пенсионной системы сотрудники ЕНПФ проанализировали базу вкладчиков и начали кампанию по отработке индивидуальных пенсионных счетов, на которые не поступают пенсионные взносы.

В базе данных вкладчиков определили счета, открытые в период с 2015 по 2017 годы, на которые так и не поступил ни один пенсионный взнос, а также счета с накоплениями, на которые в течение 2017 года не поступали взносы.

Работники региональной сети фонда обзванивают каждого владельца "спящего" счета, предупреждая об отсутствии поступлений.

В первом полугодии 2018 года сотрудники ЕНПФ планируют обзвонить порядка 325 тысяч вкладчиков. За февраль-апрель 2018 года была налажена связь со 117 264 вкладчиками.

По итогам телефонных разговоров 19% из числа этих вкладчиков (22 396 человек) обратились в фонд за дополнительной консультацией. Более чем на 25 000 ИПС (21% от количества установленных контактов) уже поступили обязательные пенсионные взносы на сумму порядка 150 млн тенге, сообщили в ЕНПФ.

Около половины из числа установленных контактов в анкете назвали себя безработными, остальные – самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, неофициально трудоустроенными и прочее.

Порядка 41% вкладчиков, которые сделали взносы после установления контакта с фондом, составляют молодые люди от 18 до 25 лет, порядка 34% – представители возрастной категории от 25 до 40 лет, от 40 до 50 лет – 14% и 11% – представители возрастной группы старше 50 лет.

Чистый инвестиционный доход пенсионных накоплений за четыре месяца 2018 года составил 169,3 млрд тенге, что превышает аналогичный показатель 2017 года более чем на 83%. Если рассматривать в годовом выражении, доходность составляет 8,8% при инфляции за аналогичный период 6,5%.

Общая сумма пенсионных накоплений на 1 мая 2018 года составила 8,13 трлн тенге, увеличившись за год на 1,21 трлн. Прирост составил 17,5 %.
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§ dandiv
Re: ЕНПФ вывел из "спящего режима" 25 000 пенсионных...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 585
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.05.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил я тут проверить свои поступления, пытаюсь зайти - пишет Ошибка. В целях соблюдения требований информационной безопасности, необходимо пройти процедуру перерегистрации. Думаю ладно, сделаем - жмем регистрация, вводим все необходимые данные и упс... Ошибка. Вкладчик с указанными реквизитами не найден в базе данных фонда. Немного отхожу от увиденного, звоню в call-центр. Спрашивают через какой браузер захожу (у меня мозилка 52.8.0 esr), советуют через хром. Захожу через хром, при регистрации то телефон не принимает, то ИИН. Версия 49-ая хрома, просто лицензия XP, а на нее выше уже нет версий. Ищем комп с новым хромом, нашли - все регистрируется и работает. Так что не пугайтесь ошибки об отсутствии вкладчика в базе, сперва смотрим версию браузера, обновляем по необходимости и пробуем заново ;-)
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