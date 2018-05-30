Большая часть многоэтажек в Костанае подключена к горячему водоснабжению

Из-за профилактических работ на сетях подача горячей воды в квартиры жителей областного центра была прекращена 10 мая. По данным на 30 мая, из 955 домов 820 снова получают горячую воду, сообщает пресс-служба КТЭК.

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Горячее водоснабжение отсутствует в 135 многоэтажных домах.

- По причине порывов и дефектов, которые будут устранены, - в 32 домах, - говорится в сообщении пресс-службы, - по причине капитального ремонта - в 84-х. Остальные 19 домов не получили ГВС по причине отсутствия газа на котельной № 12 в микрорайоне Аэропорт.