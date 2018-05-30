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30.05.18 11:18
Добринцофф
Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа
Интересно как будут исполнять решение суда,отгрузят радиаторов и железных дверей на 600000?
30.05.18 11:12
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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30.05.18 11:05
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа

30 мая 2018, 11:00 |  Криминал

Причиной судебного разбирательства гражданина Щ. и ГКП "КТЭК" стал незаконный судебный приказ, изданный после подачи заявления коммунальщиков в отношении "неплательщика". Об этом сегодня, 30 мая, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

Фото ktek.kz

Согласно материалам дела, гражданин Щ. не смог выехать вместе с семьей за пределы РК. При прохождении пограничного контроля оказалось, что частный судебный исполнитель наложил ограничение на выезд.

Ограничение было наложено в связи с исполением судебного акта Костанайского городского суда. ГКП подало в суд заявление о взыскании долга за предоставленные услуги теплоснабжения, суд это заявлении удовлетворил. Вот только, как выяснилось позже, сведения, на основании которых тепловики хотели взыскать долг, оказались неверными.

Халатность и незаконное обращение в суд стало поводом для заявления костанайца, которому был причинен моральный и материальный ущерб.

Костанайский областной суд частично удовлетворил требования истца, постановив взыскать с ГКП "КТЭК" 132 080 тенге за причиненный ущерб и 500 000 в качестве возмещения морального вреда в пользу истца.

Решение еще не вступило в законную силу.
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§ Добринцофф
Re: Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6061
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.05.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно как будут исполнять решение суда,отгрузят радиаторов и железных дверей на 600000?
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