Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа

Причиной судебного разбирательства гражданина Щ. и ГКП "КТЭК" стал незаконный судебный приказ, изданный после подачи заявления коммунальщиков в отношении "неплательщика". Об этом сегодня, 30 мая, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

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Согласно материалам дела, гражданин Щ. не смог выехать вместе с семьей за пределы РК. При прохождении пограничного контроля оказалось, что частный судебный исполнитель наложил ограничение на выезд.

Ограничение было наложено в связи с исполением судебного акта Костанайского городского суда. ГКП подало в суд заявление о взыскании долга за предоставленные услуги теплоснабжения, суд это заявлении удовлетворил. Вот только, как выяснилось позже, сведения, на основании которых тепловики хотели взыскать долг, оказались неверными.

Халатность и незаконное обращение в суд стало поводом для заявления костанайца, которому был причинен моральный и материальный ущерб.

Костанайский областной суд частично удовлетворил требования истца, постановив взыскать с ГКП "КТЭК" 132 080 тенге за причиненный ущерб и 500 000 в качестве возмещения морального вреда в пользу истца.

Решение еще не вступило в законную силу.