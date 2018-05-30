Суд также постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн долларов возможно в английских судах, передает Informburo.kz

Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда РК на сумму около 21,5 млрд долларов, который, по заявлению Казахстана, был получен обманным путём, сообщает пресс-служба Министерство юстиции РК.

Суд также постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн долларов Казахстан может в английских судах.

"Бельгийский суд пошатнул стратегию Стати, постановив, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек Стати, а именно 530 млн долларов США, что приводит к снятию ареста с активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана на сумму почти 21,5 млрд долларов. Кроме того, бельгийский суд постановил, что именно английские суды должны решить вопрос о наличии основания для замораживания. Республика Казахстан и Национальный банк Казахстана предпримут соответствующие действия в Англии для снятия ареста с оставшейся части замороженных средств", – говорится в сообщении.

Бельгийское решение вышло через неделю после того, как Стати потерпели крупное поражение в Англии, когда им не удалось прекратить судебное разбирательство, в котором будут рассмотрены доказательства мошенничества.

"Стратегия Стати, направленная на увеличение средств для заморозки и охвата при этом третьих лиц, дала трещину. Стратегия Стати была изначально нацелена на оказание давления на страну. Схема Стати рушится перед их глазами. Независимо от того, что делают Стати, они больше не могут скрывать правду", – прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Это очередная из серии неудачных попыток двух молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати, которые начали судебные иски против Казахстана в 2010 году.

Стати потребовали 4 млрд долларов США от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено 500 млн долларов. 199 млн долларов из этих средств связаны с якобы затратами на строительство газоперерабатывающего завода.