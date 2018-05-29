Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта

Об этом сегодня, 29 мая, в областном пресс-клубе рассказал директор ТОО Глобал Энерджи Рисерч» Федор ГУБЕНКОВ. Брифинг посвящался реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Предоставление грантов остается одним из самых популярных направлений "ДКБ". Как сообщила заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Роза ГОРЯННАЯ, в 2017 было одобрено 12 грантовых заявок на 30 млн тенге. В их числе проект, презентованный предпринимателем из Костанайского района Федором Губенковым. Он просил профинансировать изготовление опытной партии контроллеров. На момент подачи заявки ТОО имело единственный пробный образец.

- Мы совместно с партнерами разработали теплосберегающее устройство для зданий с центральным отоплением, которое позволяет экономить тепловую энергию на 20-40%, - сказал Губенков. - Это погодозависимая автоматика, использование которой прописано в законе об энергосбережении. Контроллер с датчиками температуры «смотрит» погоду на улице во время отопительного сезона, отслеживает температуру входящей в здание и выходящей из него воды и в соответствии с этим управляет исполнительными механизмами, простейшими из которых являются клапаны. Сейчас умеет управлять насосами, а также не просто электромагнитными клапанами, которые долго закрываются, но клапанами с редуктором. Добавлена новая функция - управления через GSM-модуль... Идея европейская, привязанная к нашим условиям. Это устройство помогает экономить деньги тем, кто его установит, кроме того, оно позволяет экономить энергоресурсы, снижает теплопотери в сетях. В конечном счете, заботится не только о кошельке потребителя, но помогает экономить природный газ, затрачиваемый на нагрев воды, следовательно снижает вредные выбросы в окружающую среду.

Участникам брифинга Губенков продемонстрировал устройство в синем корпусе, похожее на небольшую коробочку со шнуром. Когда директор ТОО был соискателем гранта, контроллер, который носили и показывали, чтобы доказать работоспособность идеи, даже корпуса презентабельного не имел.

На 1 млн 633 тыс. тенге грантового финансирования ТОО, по словам директора, приобрело качественные комплектующие, «дополнило начинку», изготовило опытную партию и установило у покупателей.

- Пока что в Костанае, планируем теперь продвигаться в другие города, - уточнил Губенков.

В областном центре зиму отработали более 10 устройств. Грант был освоен полностью.

«НГ» поинтересовалась, куда дальше будет продвигаться проект.

- Им заинтересовались в акимате Костаная, - сказал Губенков. - Мы рассказали, что можем не продавать эти устройства, а заключать с потребителями энергосервисные контракты. Мы за свои деньги устанавливаем устройство, обслуживаем, а за это абонент с нами делится сэкономленными деньгами в пропорции, прописанной в контракте.

В прошлом году на грантовые деньги были также открыты салон красоты в Джангельдинском районе, фитнес-центр в Мендыкаринском районе, налажена переработка жидких отходов в Сарыкольском районе. Социально ориентированный проект был реализован в Костанае - при абилитационном центре для детей с особенностями развития внедрен метод канистерапии, основанный на общении со специально обученными собаками.

В этом году управление предпринимательства приняло 100 грантовых заявок, одобрено 14 на сумму 30 млн тенге.