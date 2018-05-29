"Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась история о гибели сотрудницы Пешковского элеватора

41-летняя Ольга КАЛЁБИНА погибла на работе, в ТОО «Пешковский КХП», 6 июня 2017 года. Об этом «НГ» подробно писала в августе 2017 года. Женщина, работавшая аппаратчиком обработки зерна, получила задание убрать мусор в силкорпусе, который находится на высоте 10-го этажа, хотя это к ее прямым обязанностям не относилось.

Она наступила на плохо закрепленную решетку безопасности, находившуюся на люке «банки», куда ссыпают зерно, и упала вниз с 32-метровой высоты. Приземлилась на голову и умерла мгновенно.

Валерий Калёбин и его дети Алёна и Семён / Фото из архива «НГ»

Сейчас 10-летнюю дочь Алёну и 15-летнего сына Семёна воспитывает муж Ольги - Виктор Калёбин. Полгода он ждал, пока закончится расследование уголовного дела о смерти его жены, и надеялся, что виновные получат по заслугам.

Руководство ТОО «Пешковский КХП» в качестве подозреваемого сначала выставило слесаря Олега Шевченко. Позже его перевели в свидетели, а вину за смерть Ольги Калёбиной возложили на главного технического руководителя по безопасности и охране труда на элеваторе Алексея Маловечко и начальника элеватора Андрея Гусаченко.

Федоровский районный суд 21 ноября 2017 года признал их виновными по ст. 156 ч. 3 УК РК (нарушение правил техники безопасности лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности в организациях, связанные с обеспечением правил техники безопасности и охраны труда также сроком на 3 года.

Муж погибшей с приговором не согласился. Вместе с адвокатом Эльмирой САНКАЕВОЙ он подал апелляционную жалобу в Костанайский областной суд и попросил назначить виновным реальное наказание по данной статье, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. Постановление суда вступило в силу 18 января 2018 года.

- Изначально мы не заявляли иск о возмещении морального вреда в рамках уголовного дела, - рассказала «НГ» Эльмира Санкаева. - Сделали это позже. Виктору был важен не сколько сам приговор - он хотел, чтобы его дети потом не остались у разбитого корыта... Мать погибла, а он не знает, сколько ему осталось. Деньги, конечно, детям не вернут маму, но помогут встать на ноги. После смерти Ольги Алёна и Семён долго не могли прийти в себя. Девочка открыто переживала, Семён просто замкнулся в себе, не так явно показывал свои чувства, стал скрытным. Он очень смышленый мальчишка, может многого добиться, но эта ситуация сильно его подкосила...

После вступления в силу приговора началось гражданское судопроизводство: Виктор Калёбин попытался взыскать с ТОО «Пешковский КХП» по 5 млн тенге для каждого ребенка в счет возмещения морального вреда, а с осужденных Маловечко и Гусаченко - по 125 и 100 000 тенге за судебные расходы.

В итоге сторонам удалось договориться с директором элеватора Владимиром Сергиенко при помощи медиации, но суммы были значительно снижены: вместо 10 млн дети теперь получат только половину - по 2,5 млн на каждого.

- У нас была встреча с судьей-примирителем, мы договорились разойтись мирно и остановились на 5 млн тенге, - сообщила Эльмира Санкаева. - Мировое соглашение между ТОО «Пешковский КХП» и Виктором Калёбиным было заключено 10 мая 2018 года. Суд вынес определение о том, что деньги должны поступить на счет вдовца до 30 июня этого года. Мы решили пойти на компромисс, чтобы получить хоть что-то. Но неужели ТОО «Иволга Холдинг» настолько бедно, что не может помочь детям и выплатить всю запрашиваемую сумму?

По словам адвоката, руководство элеватора до сих пор не принесло извинения и не выразило соболезнования семье погибшей работницы.

Дети на похоронах матери не присутствовали, поскольку ее лицо после падения было сильно обезображено. Виктор Калёбин хотел, чтобы Алёна и Семён запомнили маму красивой.