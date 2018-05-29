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Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта
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Химическое шоу, парад оркестров и "Очумелые ручки" - как в Костанае отметят День защиты детей

Татьяна НАЗАРУК

29 мая 2018, 15:22 |  Общество

1 июня, в Международный день защиты детей, в Костанае по традиции пройдут праздничные мероприятия. Выставки, концерты, интеллектуальные игры, спортивные мастер-классы пройдут только в центре Костаная, но в двух его частях: в Сити-центре и на площади напротив Казахско-Французского центра.

Фото из архива "НГ"

Все праздничные мероприятия начинаются в одно время - в 11.00. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Подробный план мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня защиты детей

Сити – центр

Детская концертная программа

11.00.

 ЦУМ – Бизнес–центр

Летний читальный зал «Қызықты кітапшалар. Веселые книжки»

11.00.

Интеллектуальная программа «Говорим на разных языках» (в программе розыгрыш путевки на Кипр, языковой центр «GrandLuxe»)

12.00

Химическое шоу «Шоу профессора Знайки»

13.30

Конкурсно-игровая программа

14.00

 Между ТРЦ ЦУМ и MART

Спортивные мастер-классы «Здоровые дети, здоровая нация» (академия детского футбола «DERBY», школа каратэ)

11.00

 пр. Аль – Фараби
(между зданиями "Казпочты" и прокуратуры)

Аллея технического творчества (роботехника)

11.00.

Показательные выступления судомоделистов "Алые паруса"

11.00.

Аллея художников «Мир глазами детей» (частная художественная школа им.Л. И. Русина)

11.00.

Творческие мастерские «Очумелые ручки» (детская студия «Академический центр «Start»)

11.00.

Площадь напротив Казахско-Французского центра
 Республиканский парад детских и молодежных оркестров и ансамблей

11.00.



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