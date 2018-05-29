Химическое шоу, парад оркестров и "Очумелые ручки" - как в Костанае отметят День защиты детей
Татьяна НАЗАРУК
1 июня, в Международный день защиты детей, в Костанае по традиции пройдут праздничные мероприятия. Выставки, концерты, интеллектуальные игры, спортивные мастер-классы пройдут только в центре Костаная, но в двух его частях: в Сити-центре и на площади напротив Казахско-Французского центра.
Фото из архива "НГ"
Все праздничные мероприятия начинаются в одно время - в 11.00. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костаная.
Подробный план мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня защиты детей
|
Сити – центр
|
Детская концертная программа
|
11.00.
|
ЦУМ – Бизнес–центр
|
Летний читальный зал «Қызықты кітапшалар. Веселые книжки»
|
11.00.
|
Интеллектуальная программа «Говорим на разных языках» (в программе розыгрыш путевки на Кипр, языковой центр «GrandLuxe»)
|
12.00
|
Химическое шоу «Шоу профессора Знайки»
|
13.30
|
Конкурсно-игровая программа
|
14.00
|
Между ТРЦ ЦУМ и MART
|
Спортивные мастер-классы «Здоровые дети, здоровая нация» (академия детского футбола «DERBY», школа каратэ)
|
11.00
|
пр. Аль – Фараби
|
Аллея технического творчества (роботехника)
|
11.00.
|
Показательные выступления судомоделистов "Алые паруса"
|
11.00.
|
Аллея художников «Мир глазами детей» (частная художественная школа им.Л. И. Русина)
|
11.00.
|
Творческие мастерские «Очумелые ручки» (детская студия «Академический центр «Start»)
|
11.00.
|
Площадь напротив Казахско-Французского центра
|Республиканский парад детских и молодежных оркестров и ансамблей
|
11.00.
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