Химическое шоу, парад оркестров и "Очумелые ручки" - как в Костанае отметят День защиты детей

1 июня, в Международный день защиты детей, в Костанае по традиции пройдут праздничные мероприятия. Выставки, концерты, интеллектуальные игры, спортивные мастер-классы пройдут только в центре Костаная, но в двух его частях: в Сити-центре и на площади напротив Казахско-Французского центра.

Фото из архива "НГ"



Все праздничные мероприятия начинаются в одно время - в 11.00. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костаная.

Подробный план мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня защиты детей