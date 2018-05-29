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Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру" и L'Aigle De Patmos Theatre

29 мая 2018, 13:54 |  Государство

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал спор вокруг логотипа программы "Рухани жангыру", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстрация Tengrinews.kz

Абаев отметил, что известие для него стало неожиданностью.

"Мы сейчас посмотрим, разберемся, вам отдельно скажем. Да, действительно, логотип имеет определенное сходство, достаточно даже такое серьезное, но я не думаю, что речь идет о плагиате. Будем отдельно разбираться", - сказал министр в кулуарах правительства.

Сходство казахстанского логотипов "Рухани жангыру" и французского L'Aigle De Patmos Theatre обнаружил казахстанский пользователь Facebook Егор Кочетов. Как выяснилось, французский логотип в виде разноцветной птицы появился в Интернете еще в 2009 году, а на страничке L'Aigle de Patmos Theatre в соцсетях он был размещен в 2013 году.

Совпадение двух рисунков вызвало бурное обсуждение в казахстанском сегменте Facebook.
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