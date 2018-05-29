«Одни критикуют, другие поддерживают», - аким Костаная прокомментировал массовое перекрытие городских улиц

Аппаратное совещание по вопросам благоустройства Костаная с участием акима города Базыла ЖАКУПОВА прошло сегодня, 29 мая. Больше всего внимания было уделено массовому перекрытию улиц из-за ремонта и изменению схемы движения автобусных маршрутов.

- Протяженность улиц в Костанае составляет 302,22 км, - сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Из них 12 км - республиканского значения, 7,5 км - областного и 302,5 км - городского, не считая проулков. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 289,8 км городских дорог, в неудовлетворительном - 32,2 км. У нас стоит задача - к 2020 году заасфальтировать все плохие дороги. В этом году на все виды ремонта 40,6 км дорог выделено 6 млрд тенге. На многих улицах уже идут реконструкции, в частности, на улицах Тауелсиздик, Энергетиков, Воинов-Интернационалистов, Павлова, Абая, Гагарина. На средний ремонт улиц выделено 612 млн тенге, ремонт улиц методом ресайклирования запланирован в районе Костаная-2 и микрорайоне Западный, на эти цели выделено 180 млн тенге. Метод ресайклирования будет применен на 23-х улицах Костаная, стоимость - 660 млн тенге.

- От жителей Костаная поступают жалобы на перекрытие улиц с интенсивным движением, - отметил Базыл Жакупов. - Но людям нужно объяснять через СМИ, что эти меры необходимы, потому что, если перекрывать улицы частями, то замены асфальта придется ждать очень долго. Также нужно заранее оповещать о том, какие улицы будут перекрыты, где планируется замена коммуникаций, где - ремонт. Одни критикуют, другие - поддерживают.

Аким Костаная также отметил, что критика со стороны жителей поступает и на качество ремонта.

- Появляются швы, трещины, их надо заделывать, - сказал Жакупов. - Критику людей мы принимаем. В целом на ремонт улиц с каждым годом выделянтся все больше средств. В 2016 году было выделено 4,2 млрд тенге, в 2017-м - 5,4 млрд, в 2018-м - 6 млрд тенге.

По словам акима, терпеть неудобства жителям Костаная из-за сезона ремонтов и объездов придется до 1 сентября, крайний срок - 15 сентября.

- За исключением улиц Гагарина и Тауельсиздик, - предупредил Жакупов. - На этих улицах очень много коммуникаций и предусмотрено расширение, поэтому их будут делать до глубокой осени - насколько позволят погодные условия.

На все виды ремонта запланировано 6 млрд тенге на 39 улицах, включая внутриквартальные территории. Реконструкция будет проведена на десяти улицах на сумму 4,2 млрд тенге. Из них 3 объекта, переходящие с 2017 года с завершением в текущем году: ул. Набережная в границах улиц Гоголя - Амангельды; ул. Лермонтова в границах улиц Каирбекова - Бородина; ул. Карбышева в границах улиц Уральской - Воинов-Интернационалистов.

Будут выделены средства на реконструкцию: ул. Тауелсиздик в границах от ул. Баймагамбетова до Большого моста; ул. Алтынсарина в границах ул. Гагарина - Орджоникидзе; ул. Энергетиков в границах от рудненской трассы до пр. Абая в п. Амангельды; ул. Воинов-Интернационалистов в границах ул. Карбышева - пр. Абая. На этих улицах реконструкцию начнут и завершат в этом году.

Еще на трех улицах реконструкцию начнут в этом году, а закончат в 2019-м: ул. Павлова в границах улиц Каирбекова - Чехова (в 2018 году - от ул. Чехова до ул. Баймагамбетова); пр. Абая в границах улиц Тауелсиздик - Лермонтова (в 2018 году - от ул. Лермонтова до ул. Гагарина); ул. Гагарина от улицы Сьянова до путепровода (в 2018 году работы - от ул. Авиационной до ул. Баймагамбетова, предусмотрен демонтаж кольцевой развязки с устройством регулируемого перекрестка и светофора).

На шести улицах будет проведен средний ремонт: пр. Аль-Фараби, ул. Мауленова, ул. Бородина, ул. Волынова, ул. М. Хакимжановой, ул. Темирбаева. Средним ремонтом методом ресайклирования планируется охватить 23 улицы: Фролова, Строительную, Соколовскую, К. Маркса, Элеваторную, Шипина, Железнодорожную, Джамбула, Свободы, Летунова, Транспортную, Лесную, Сибирскую, Лизы Чайкиной, Козыбаева, Гастелло, 4-й микрорайон, 5 Апреля, Парковую, Пушкина, Кооперативную, Байтурсынова, 5 Декабря.