Одну из улиц перекроют в Костанае

Улицу Энергетиков перекроют в поселке Амангельды с 30 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе акима города. Перекрытие связано с ремонтно-монтажными работами в рамках реконструкции этой улицы.

Дорога будет закрыта для движения, начиная от Рудненской трассы до ул. Абая. Закончить ремонт обещают к 1 августа. На это время автобусы №№ 18 и 18А изменят свои маршруты.