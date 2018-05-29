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Одну из улиц перекроют в Костанае
29 мая 2018, 11:09 | ЖКХ
Улицу Энергетиков перекроют в поселке Амангельды с 30 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе акима города. Перекрытие связано с ремонтно-монтажными работами в рамках реконструкции этой улицы.
Дорога будет закрыта для движения, начиная от Рудненской трассы до ул. Абая. Закончить ремонт обещают к 1 августа. На это время автобусы №№ 18 и 18А изменят свои маршруты.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
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Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер
Сдачу дай,билетик оторви,рули и следи за тех.неисправностью машины.Интересно и сколь получает водитель?
Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер
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«Грация и Сила!». Участник № 24 - Алина Гончарова
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Обликоморале: По ходу гаражи сегодня гуудетььъ будут Алекс, с ПП - тебя. Сильно не увлекайся... :lol: :lol: :lol: ;-)