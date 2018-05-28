Отметившие бриллиантовую свадьбу костанайцы поделились секретом семейного счастья со студентами
Георгий ГОВОРОВ
Сегодня, 28 мая, в областной библиотеке им. Толстого супруги Терновые и супруги Джаманбалины встретились со студентами Костанайского высшего политехнического колледжа, чтобы рассказать об уникальном опыте семейной жизни.
Терновые и Джаманбалины читают книгу «История клана Терновых»
Иван и Вера ТЕРНОВЫЕ встретили друг друга на полях целины. Он только что пришел из армии, служил три года на военно-морском флоте. Как признаётся Иван Кондратьевич, «вернулся, увидел красивую девушку и женился». Сейчас у четы Терновых двое сыновей и шесть правнучек. Они очень любят собираться всей семьёй за одним столом и обсуждать последние новости. И такое счастье они хранят уже 59 лет.
Супруги Мурзабай и Шаризат ДЖАМАНБАЛИНЫ за 61 год совместной жизни собрали под "единым шаныраком" семью из девяти внуков и восьми правнуков.
Сразу три поколения семьи Джданбалиных собрались в библиотеке имени Толстого
- Семья — это основа. Она закаляет тебя и делает сильнее, - утверждает Мурзабай Джаманбаев.
Как отмечает Мурзабай Кунузбаевич, еще очень важно окружение - не только близкие, но и друзья.
На встречу в библиотеку пришли студенты колледжа и родственники супругов Джаманбалиных
И Терновые, и Джаманбалины говорят, что доверие, взаимное уважение и верность помогли им не только пережить все лишения, но и сохранить чувства на самом высоком градусе. Они надеются, что их опыт поможет молодежи.
Вера ТЕРНОВАЯ, сравнивая жизнь в СССР и нынешнюю ситуацию, просила молодёжь учится скромности. По её мнению, это то, что кардинально отделяет два поколения.
Ансамбль скрипачей Violin doStar и вокальная группа музыкального клуба «Рябинушка» порадовали собравшихся творческими номерами.
Ансамбль скрипачей Violin doStar порадовал собравшихся живой музыкой
Солистка ансамбля «Рябинушка» и по совместительству хорошая знакомая Ивана Тернового поздравила супругов с Днём семьи
Совсем скоро костанайцы вместе со всем миром отметят День семьи. Ежегодно его празднуют 15 мая. Каждый год этой дате присваивают новую тематику. Девиз 2018 года: «Семья и инклюзивное общество».
По данным сайта Tengrinews, на 1 августа 2017 года в Костанайской области за 7 месяцев было заключено 3 208 браков, в тот же период было зарегистрировано 1 884 развода. В 1991 году американские социологи Нейл Хоув и Вильям Штраус разработали «Теорию поколений», которая объясняла, что люди, чья дата рождения приходится на 20-40 годы 20-го века, считали понятие «семья» святым. Только в семье они могли говорить на любые темы, обсуждать проблемы, потому что родные точно не предадут и не подведут. В остальных же местах они будут контролировать себя. Современное поколение, поставив во главу угла личное благо и материальные ценности, опустило семью на второй план. И получается, что, вступая в брак, современная молодёжь не желает принимать ответственность за общие цели.
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Отметившие бриллиантовую свадьбу костанайцы поделились секретом семейного счастья со студентами
Искренне поздравляю обе семьи с таким прекрасным торжеством! Особенно Ивана Кондратьевича, когда-то он преподавал мне. :-) :-) :-)
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