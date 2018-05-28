Чемпионат области по летним видам президентского многоборья прошел в Костанае

В турнире, который проходил 25-27 мая, соревновались в скорости, выносливости и силе 110 спортсменов из Костаная, Рудного, Лисаковска, Карабалыкского, Фёдоровского, Тарановского, Сарыкольского, Узункольского, Карасуского, Камыстинского. Костанайского и Аулиекольского районов. Областной чемпионат стал отбором на чемпионат РК.

Президентское многоборье - аналог соревнований по сдаче нормативов ГТО, которые проходили в СССР. В первый день спортсмены состязались в беге и стрельбе, во второй день турнир продолжился в бассейне аквапарка, далее спортсмены переместились в строительный колледж на завершающий этап - метание гранат.

- Занимаюсь многоборьем третий год, я двукратная чемпионка Казахстана по тестам и по многоборью, - рассказала "НГ" мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Улжан МУСАБАЕВА из Костаная, ставшая чемпионкой областного турнира по президентскому многоборью. - Надеюсь, что многоборье мне даст здоровье, молодость и всё самое хорошее. Сейчас мне 52 года - вся жизнь впереди. Сама я мастер спорта международного класса РК по регби. Также занимаюсь тренерской деятельностью, веду секции футбола и регби.

Несмотря на свой, по спортивным меркам, немолодой возраст, Улжан продолжает активно выступать как на областных соревнованиях, так и на международных и даже чемпионатах мира. И таких активных спортсменов среди ветеранов спорта в многоборье немало, среди них есть и гиревики, и тяжелоатлеты, и пловцы.

- Сейчас идёт запланированный по календарю чемпионат области для выполнения разрядов и формирования команды на чемпионат РК в возрастных группах от 18 до 39 лет, который пройдёт в июне в Усть-Каменогорске, - сообщил "НГ" заслуженный тренер РК, старший тренер области по президентскому многоборью, вице-президент областной федерации многоборья Василий КНЫШЕВ. - А в июле в Караганде пройдут чемпионаты РК среди детей и ветеранов.

Победителей турнира наградили грамотами и спортивными разрядами согласно выполненным нормативам. На чемпионате области присваиваются звания до кандидата в мастера спорта. Каждый вид многоборья приносит определённое количество очков, в дальнейшем они складываются. Но даже если атлет на чемпионате области выполнил норматив мастера спорта, это достижение могут зачесть только на официальном чемпионате РК. Многоборец должен и бегать, и плавать, и метать гранату, и стрелять на 40 очков, если же он где-то даёт слабину, то разряд могут не присвоить.

В сборной Костанайской области есть мастера международного класса, которые были победителями чемпионами мира и этапов Кубка мира. Анна Церковникова из Рудного является к. м. с. в возрастной группе 12-13 лет, хотя она заняла 3 место на чемпионате мира, прошедшем в Могилёве (Беларусь). Это достижение дает право на звание мастера спорта РК по многоборью, но его присваивают только с 16 лет.