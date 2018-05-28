К пожизненному сроку приговорили жителя Костаная за убийство дочери

Приговор в отношении 44-летнего Сергея КЛЕПИКОВА в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили сегодня, 28 мая. Судья Жасулан АСИЛЬБЕКОВ посчитал вину подсудимому полностью доказанной и приговорил обвиняемого к пожизненному сроку заключения.

Клепиков выслушал приговор спокойно, его сестра, опекун дочери Марина ВОЙТОК не могла сдержать слез.

- Приговор понятен? - спросил судья у Клепикова.

- Да, - сначала невнятно ответил подсудимый.

- Не слышу, - переспросил судья.

- Да! - гроко ответил Клепиков.

По словам адвоката Сергея Клепикова, приговор в апелляционной инстанции обжаловать не будут, потому что "подсудимый об этом не просил".

Напомним, убийство 15-летней школьницы Оксаны Клепиковой произошло в Костанае 17 марта 2018 года, около 22.30. Согласно материалам дела, Сергей Клепиков, освободившийся условно-досрочно в 2016 году после того, как отсидел за убийство матери Оксаны, начал проживать в одном доме с родной сестрой Мариной Войток и дочерью. Вечером 17 марта он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения.

- Не знаю, что на меня нашло, но я поднялся на второй этаж, взял нож, спустился, вошел в ванную, совмещенную с котельной, - пояснял в суде Сергей Клепиков. - Там была Оксана, я вонзил ей нож в спину, она не ожидала удара, обернулась. И я нанес ей еще несколько ножевых ранений в грудь. Затем попытался убить себя, потерял сознание. Когда очнулся, позвонил своему родственнику и попросил вызвать скорую.

Причину убийства дочери Клепиков так и не назвал, постоянно повторяя: «я не знаю, что на меня нашло».

Перед прениями в суде допросили врачей-психиатров, в том числе и. о. главного врача областной психиатрической больницы Неллю БИБАНОВУ. Она пояснила, что подсудимый страдает расстройством личности, потому что у него хронический алкоголизм и были черепно-мозговые травмы.

- Еще он не умеет адаптировать пережитый опыт и выдает привычную форму реагирования, - сказала врач. - То есть, в 2004 году он убил жену за то, что она ему изменяла. По его субъективной оценке, за это нужно убивать. Дочь тоже сделала что-то такое, что ему показалось неправильным. Конечно, он знает, за что ее убил, но не хочет говорить. Когда мы с ним разговаривали, он так и сказал: "Это сделал я. Как и почему, объяснять не хочу и не буду".

Второй эксперт - врач-психиатр Людмила ФЕДОРЕЦ - пояснила, что подсудимый не страдает провалами памяти, он хорошо помнит все события до того момента, как начал наносить удары дочери. Эксперт сделала вывод, что данном случае речь идет о защитной реакции, когда человек просто не хочет что-то вспоминать. На процессе Федорец уточнила у Клепикова подробности убийства. Он подтвердил, что поднялся наверх, взял нож, потом спустился и начала наносить удары дочери.

- Это было не внезапное душевное волнение, - отметила врач. - Он осознанно шел в котельную убивать.

Клепиков не назвал причину убийства даже в последнем слове, хотя судья настаивал на этом.

В ходе прений прокурор Максим ЯСТРЕБОВ запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок. Потерпевшая Войток сказала, что ей жаль и племянницу, и брата, и что пожизненный срок - это очень много. Об этом же говорил и адвокат подсудимого Агайсин, который отметил, что Клепиков просил для себя наказание в виде 20 лет лишения свободы.

После приговора так и осталось непонятным, как Клепикову, учитывая его психическое расстройство и то, что он при определенных обстоятельствах выдает «привычную форму реагирования», разрешили проживать в одном доме с дочерью. Тем более, что он был лишен родительских прав и, как заявлялось в суде, в управлении образования области даже настаивали на том, что он не имеет права проживать вместе с дочерью. Но на вопрос о том, почему он все-таки проживал в одном доме с Оксаной, в суде не смогли ответить ни классный руководитель Оксаны Клепиковой, ни социальный педагог.