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Когда планируют принять аграрный налог, рассказал Шукеев

28 мая 2018, 15:16 |  Государство

Единый аграрный налог планируют принять осенью 2018 года. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com

"Нам надо упростить налогообложение. Очень много видов налогов. На самом деле налогов от сельского хозяйства в бюджет поступает мало. Если мы введем один понятный налог, привязанный, например, к используемой площади земли, то налога поступит больше и администрировать будет легче", - заявил Шукеев.

По его словам, другие министерства выражают опасения по поводу снижения налоговой грамотности населения или образования налогового оффшора.

"Все мнения имеют право на жизнь, мы будем обсуждать. Сейчас это включено в проект о внесении изменений в законодательство, который в Мажилисе обсуждается. Мы внесли более 400 поправок. Мы его сформулировали (проект закона - прим.автора) и осенью, надеемся, в Парламенте будем принимать", - сообщил он.

Ранее сообщалось, единый аграрный налог, который планируют ввести в стране объединит пять режимов налогообложения, восемь видов налогов и составит один процент от оборота по реализации продукции.

Умирзак Шукеев озвучил данное предложение на расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства в феврале этого года.
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