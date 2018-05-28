Программа поддержки АПК требует бюджетных вливаний в размере 2,3 трлн тенге

Глава МСХ Умирзак Шукеев сообщил, что программа отныне будет учитывать не предложение, а спрос со стороны зарубежных покупателей, передает Informburo.kz.

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Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы будет ориентироваться на спрос со стороны зарубежных рынков, сообщил заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев.

"В этой программе, до 2021 года, предусмотрен предварительный лимит расходов 1 триллион 46,5 миллиардов тенге. Понятно, что эти отраслевые программы долгосрочные, выходят за рамки 2021 года и для их финансирования, конечно, нам дополнительно нужно ещё 1 триллион 310,9 миллиарда тенге", – сказал Умирзак Шукеев на правительственном часе "О внесении изменений и дополнений в государственную программу развития АПК РК на 2017-2021 годы".

Требуется принять большое количество нормативных документов. И осенью при уточнении бюджета планируется предусмотреть в нём 1,3 трлн тенге.

"Во время разработки этой программы была проведена большая работа, скрупулезно проанализирован производственный потенциал всех наших хозяйств, перерабатывающих комплексов, возможности увеличения производства. Но это подход со стороны предложения. Но когда мы проанализировали ситуацию в сельском хозяйстве, то увидели, что проблема нашего сельского хозяйства в основном связана со спросом", – добавил министр.

По словам Шукеева, фермеры могут произвести продукции в 2-3 раза больше, но не знают, куда её потом девать. Вопрос рынков сбыта становится первостепенным.

"Из всех 30 видов продукции только по пяти у нас ещё есть место на внутреннем рынке. По остальным всем продуктам мы упёрлись в спрос. Поэтому наш подход принципиально другой. Мы подошли со стороны спроса", – пояснил он.

Внутренний рынок насыщен казахстанской продукцией. Исключение составляют мясо птицы, яблоки, сыры и творог, колбасные изделия и рыба. Высокий экспортный потенциал имеет мясная продукция, в том числе говядина и баранина. Анализ показал, что по этим видам продукции экспортная выручка может составить 2,4 млрд долларов.

Ряд стран Азии и Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам) представляют собой привлекательные экспортные рынки со стабильным ростом импорта говядины и ягнятины. Россия и Китай тоже являются крупными импортёрами.

В ведомстве определили позиции, по которым на внутреннем рынке есть свободные ниши, и там надо избавиться от импорта. Это молочная продукция, мясо птицы, плоды и овощи. Здесь потенциал дополнительного производства более чем на миллиард долларов.

В МСХ разработали долгосрочные отраслевые программы с периодом реализации 10 и более лет по основным направлениям АПК. Это программы развития мясного и молочного животноводства, птицеводства, орошаемых земель.

"Почему с периодом более 10 лет? Потому что биологический цикл в животноводстве от рождения телёнка до нетели составляет 27 месяцев, почти 2,5 года, получение приплода и выращивание займёт ещё семь месяцев и финишный откорм животного составит шесть месяцев. Это в среднем 3,3 года. А срок продолжительности продуктивной жизни коровы составляет 10 лет. Поэтому бизнес в мясном скотоводстве нельзя планировать на короткие сроки", – рассказал министр.

Предусматривается создание более 80 тысяч семейных ферм, занятых скотоводством, овцеводством и коневодством, расширение площади используемых пастбищ с 58 до 100 млн гектаров, увеличение поголовья КРС до 15 млн голов, овец – до 30 млн голов.

Участникам проекта предложат отдельные условия поддержки: приоритетное выделение земельных участков, льготное кредитование фермерских хозяйств на закупку поголовья, приобретение техники и оборудование, создание инфраструктуры пастбищ.

Производство молока планируют увеличить на миллион тонн. Объёмы производства мяса птицы будут увеличены в четыре раза или с 180 до 740 тысяч тонн.

Основная часть сельхозпроизводителей не приобретает семена для посева в связи с отсутствием оборотных средств и использует собственные. В текущем году будет введён новый механизм субсидирования семеноводства, предусматривающий стопроцентное возмещение расходов фермеров.

При этом государство возместит семеноводческим хозяйствам полную стоимость элитных семян. Не надо будет собирать множество документов для получения субсидии. В свою очередь сельхозник после уборки урожая вернёт 30% полученных субсидий в Фонд развития семеноводства (предположительно АО "КазАгроГарант"). Фонд будет аккумулировать возвратные деньги и направлять их на приобретение и модернизацию техники и оборудования для аттестованных производителей семян на очень мягких условиях (2-3%).

Шукеев подчеркнул, что никаких сокращений субсидий не будет. Ежегодный объём субсидирования в 2017 году достиг 260,5 млрд тенге, в 2018 году выделят 227,6 млрд тенге. Финансирование аграрной науки планируется довести до 1% от объёма валовой продукции сельского хозяйства в 2030 году, в том числе до 0,5% в 2021 году.

24 апреля сообщалось, что в Правительстве рассмотрели программу развития мясного животноводства в Казахстане.