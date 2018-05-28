Участвовать в государственных программах с такими депозитами нельзя, передает Informburo.kz

Вкладчики Жилстройсбербанка могут продавать свои депозиты. Эта услуга стала доступной с запуском нового сервиса – онлайн-уступки. Опция появилась в интернет-банкинге "ЖССБ 24", сообщили в пресс-службе Жилстройсбербанка.

Выставлять на продажу можно депозиты со сроком накопления не менее года. Продать депозит разрешается только один раз.

"Если вкладчики регулярно в течение трёх лет делают накопления и выполнят требования банка, то получают жилищный заём по ставке 5%. И в банке много таких клиентов, которые практически дошли до жилищного займа, но в силу возникших непредвиденных обстоятельств решили досрочно расторгнуть договор и снять накопления. В этом случае им как раз очень пригодится новая услуга – онлайн-уступка", – пояснила председатель правления ЖССБК Ляззат Ибрагимова.

Сейчас переуступка депозитов разрешена только близким родственникам. Продавать договоры третьим лицам банк в своё время запретил, чтобы исключить спекуляцию среди вкладчиков и не нарушать порядок приобретения квартир по госпрограммам.

При разработке и запуске онлайн-уступки в банке этот момент учли. С помощью счетов, купленных новым способом, приобрести жильё можно будет только на коммерческом рынке. Участвовать в государственных программах с такими депозитами будет запрещено.

Новый сервис по продаже депозитов будет максимально прозрачным и анонимным, обещают в Жилстройсбербанке.

На деле это будет выглядеть так: продавец депозита публикует объявление о продаже своего счёта в интернет-банкинге "ЖССБ 24" и указывает первоначальную стоимость. Она не должна превышать 20% от общей суммы всех сбережений на продаваемом счёте. Например, если вкладчик банка имеет на депозите сбережения в 1 млн тенге, то максимальная цена, которую он сможет назначить за него – 1,2 млн тенге.

Потенциальный покупатель для участия в торгах вносит с помощью онлайн-оплаты гарантийный взнос в размере 20 тысяч тенге. Это своего рода подтверждение серьёзности намерений вкладчика.

Покупатель, увидев заинтересовавшее его объявление, подаёт заявку с указанием своей цены, за которую он готов купить тот или иной депозит. Шаг увеличения цены составляет 20 тысяч тенге. Максимальная сумма, которую может предложить покупатель – 100% от суммы накопления

После завершения срока приёма заявок, который устанавливает продавец, система сама определит победителя, то есть того, кто предложил наивысшую цену. Остальным участникам автоматически возвращается их гарантийный взнос.

Затем начинается процедура непосредственно переуступки депозита. Продавец подписывает пакет документов и указывает реквизиты счета, куда покупатель должен будет перевести оплату за депозит. Покупатель также подписывает документы и оплачивает покупку. Все происходит в онлайн-режиме.

Если же покупатель решил отказаться от сделки, то его гарантийный взнос ему не возвращается, а перечисляется продавцу.

Если продавец отказывается от сделки, то гарантийный взнос возвращается покупателю, а депозит продавца блокируется для уступки на один месяц. Это сделано для того, чтобы участники процесса серьёзно подходили к сделке.

Комиссия за переуступку депозита составит 0,5% от накопленной суммы сбережений. Она взымается с покупателя.

Сейчас сервис онлайн-уступки доступен только в веб-версии интернет-банкинга. Мобильная версия услуги в разработке.