Новые правила зачисления в 1 класс принял МОН РК

В Министерстве образования и науки рассказали о новых правилах приема в первый класс в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МОН РК.

Фото ©Турар Казангапов

Министерство сообщает, что согласно типовым правилам, организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного, общесреднего образования, обеспечивают прием в первый класс всех детей семи лет и детей, которым исполняется шесть лет в текущем календарном году, проживающих на территории обслуживании организации образования, независимо от уровня подготовки.

"Дети, родившиеся в сентябре-декабре с этого года могут пойти в первый класс, так как до конца календарного года они достигнут полных шести лет и имеют право быть принятыми в школу на обучение. При этом родители обучающихся имеют право выбора другой организации образования", - подчеркнули в МОН РК.

Отмечается, что в случае отказа в приеме на обучение в организацию образования, родители или иные законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образованием. Напоминаем, что прием документов производится с 1 июня по 30 августа. Вместе с тем, из перечня документов для приема детей в первый класс исключена справка с места жительства.



