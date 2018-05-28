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28.05.18 14:41
Vital
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я: У меня там програмист знакомый, ( ну недавно познакомился) наш костанаец. Уехал 8 лет назад. Типа нашего бывалого астанинского. 200 000 руб. Зарплата. Купил хату уже. В москве. Где бы...
28.05.18 14:23
Vital
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я: Серега да и проезд относительно дорогой, если пользоватся одноразово. Серого волка нету, он бы сказал. Пока нету я скажу, там куча огромная всяких скидок существует. Я пользуюсь...
28.05.18 14:08
112
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28.05.18 14:05
Rexyn
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Новые правила зачисления в 1 класс принял МОН РК

28 мая 2018, 11:46 |  Государство

В Министерстве образования и науки рассказали о новых правилах приема в первый класс в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МОН РК.

Фото ©Турар Казангапов

Министерство сообщает, что согласно типовым правилам, организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного, общесреднего образования, обеспечивают прием в первый класс всех детей семи лет и детей, которым исполняется шесть лет в текущем календарном году, проживающих на территории обслуживании организации образования, независимо от уровня подготовки.

"Дети, родившиеся в сентябре-декабре с этого года могут пойти в первый класс, так как до конца календарного года они достигнут полных шести лет и имеют право быть принятыми в школу на обучение. При этом родители обучающихся имеют право выбора другой организации образования", - подчеркнули в МОН РК.

Отмечается, что в случае отказа в приеме на обучение в организацию образования, родители или иные законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образованием. Напоминаем, что прием документов производится с 1 июня по 30 августа. Вместе с тем, из перечня документов для приема детей в первый класс исключена справка с места жительства.
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