На ипподроме "Аргымак" в Заречном состоялось открытие скакового сезона

В соревнованиях приняло участие 88 наездников со всего Казахстана. Организаторами первых в этом сезоне скачек стали областная федерация конного спорта и управления физкультуры и спорта.

Все участники из других областей являются частниками.

- В нашем открытии скакового сезона приняли участие все регионы Казахстана, кроме представителей Актау и Атырау, а также наездники из России, представляющие Челябинск, - сообщил "НГ" вице-президент федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - У нас на этот год запланировано четыре турнира: на 20-летие Астаны 6 июля, в августе - кубок акима области и 6 октября - закрытие скакового сезона.

- Соревнования у нас проходят по видам байги, кокпару, аударыспаку, также пройдут показательные выступления по кыз-куу, жамбы ату, тенге алу, - пояснил руководитель управления физической культуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС. - Спонсором турнира выступила компания «Сулпак», которая провела бесплатную лотерею на свою бытовую технику, за что им большая благодарность. Основным спонсором выступило АО "Агромаш Холдинг", которое предоставило на две дистанции 2 автомобиля «Пежо». Несмотря на погодные условия, сегодня пришли к нам люди и посмотрели национальные виды спорта, которые культивируются у нас уже с давних пор и имеют глубокие традиции. Яочень рад тому, что сегодня наши трибуны были полностью заполнены.

В турнире по кокпару команда «Динамо» от ДВД Костанайской области заняла 2 место.

- В составе нашей команды было 9 человек, мы заняли 2 место и выиграли 100 000 тенге, - поделился с "НГ" сотрудник ДВД Айдос МУХТАРОВ. - Я езжу на лошади с 6 лет. Набор в команду проводился среди сотрудников ДВД, имеющих опыт езды верхом. Лошадей нам предоставил ДВД, а именно - кавалерия конной полиции. Чемпионом в кокпаре стала команда Тарановского района. Ххотелось бы отметить, что на турнире, к оторый проходил в Тарановском районе 9 мая, мы заняли 1 место.

Команда ДВД Костанайской области заняла 2 место в турнире по көкпару

Два автомобиля «Пежо» выиграл один и тот же наездник, 12-летний Жуматай АКЖОЛ.

- На лошади езжу с 8-ми лет, ездить меня научил мой брат, - рассказал он. - Я представляю Алматинскую область, родом я из Курдая. На моём счету это далеко не первые выигранные автомобили, с учётом сегодняшних, их уже 57. Сегодня я выиграл 2 скачки - аламан байку и кунан байгу.

Жуматай Акжол выиграл в двух видах байги два атомобиля «Пежо»

Примечательно, что ни один из автомобилей не достался мальчику, обладателем призов традиционно становится хозяин лошади. На вопрос, почему наезднику не достался ни один выигранный автомобиль, нам ответили, что у него и так всё есть. Хотя с виду юный джигит далеко не был похож на состоятельного жокея, скорее - на простого деревенского мальчишку.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО