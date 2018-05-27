"Тобол" обыграл "Шахтер" в матче с двумя нереализованными пенальти

Костанаский "Тобол" обыграл карагандинской "Шахтер" в гостевом матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



Костанайцы могли открыть счет уже на 26-й минуте игры, когда в ворота "горняков" был назначен пенальти. Однако Азат Нургалиев пробил в перекладину.

Спустя десять минут аналогичная ситуация возникла у ворот "Тобола". Подошедший к 11-метровой точке Дамир Кояшевич не смог переиграть голкипера.

Развязка наступила во втором тайме. На 55-й минуте Дмитрий Мирошниченко воспользовался сумятицей в чужой штрафной и ударом головой переправил мяч в ворота "Шахтера".

После этой игры "Тобол", одержавший четвертую победу кряду, с 25 очками закрепился на третьем месте в турнирной таблице. "Шахтер" (13), проигравший четвертый матч подряд, идет седьмым.