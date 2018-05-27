Россия увеличила компенсацию за задержки международных авиарейсов
informburo.kz
Также увеличен размер компенсации за утерянный по вине авиакомпаний багаж.
27 мая в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс страны. Основным новшеством стало увеличение компенсации за потерю багажа и задержку международного рейса, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Коммерсант.ru".
Теперь пассажиры задержанных авиарейсов максимально могут требовать с авиакомпаний компенсацию в размере около 360 тысяч рублей (примерно 1 млн 821 600 тенге). Ранее эта сумма составляла максимум 25 рублей (126 тенге) за час задержки.
За каждый кг утерянного багажа пассажиры максимально могут взыскать 90 тысяч рублей (455 тысяч тенге), ранее компенсация составляла 600 рублей (три тысячи тенге).
"Кроме того, расширена возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику. До сегодняшнего дня это можно было сделать лишь по месту регистрации авиакомпании, теперь же подать иск можно будет и по месту жительства пассажира", – отмечает издание.
Изменения в Воздушный кодекс РФ внесены в связи с присоединением России к Монреальской конвенции. Сейчас её участниками являются около 130 государств.
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