На Egov временно недоступны услуги с применением ЭЦП
Tengrinews.kz
Услуги с применением электронно-цифровой подписи будут временно недоступны, передает Tengrinews.kz. Об этом портал Egov.kz сообщил в социальных сетях.
"Сообщаем о продлении теxническиx работ в системе Национального удостоверяющего центра РК. В связи с этим, услуги с применением ЭЦП будут временно недоступны. О полном восстановлении системы будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о техническом сбое в спецЦОНах Казахстана. Сбой в работе портала eGov.kz и системы Национального удостоверяющего центра был зафиксирован 26 мая в первой половине дня, неполадки были устранены в 13.53.
После чего, ночью, Национальный удостоверяющий центр проводил технические работы.
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kbkz1980: по чём в ГДРе ентот одекалон?))) Лилли,ждал от тетя - этот вопрос. Стоит 299.90 €... :oops:
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Дорогие - блиннн... Дракоша,шепни на ушко,по чём в ГДРе ентот одеколон?))) [Исправлено: kbkz1980, 27.05.2018 - 15:21]
Моя Деревенька и её окрестности.
Получил сообщение - по Телеграфу. В Томске снег - идёт... :lol: :oops: :-x
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drakon: Да,нее. Из фотокомнаты. Где я сушу- фотоплёнку и фотки,на верёвочке... а такое еще существует? я думал это уже дикий раритет:))))