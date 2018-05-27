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На Egov временно недоступны услуги с применением ЭЦП

Tengrinews.kz

27 мая 2018, 12:14 |  Государство

Услуги с применением электронно-цифровой подписи будут временно недоступны, передает Tengrinews.kz. Об этом портал Egov.kz сообщил в социальных сетях.

"Сообщаем о продлении теxническиx работ в системе Национального удостоверяющего центра РК. В связи с этим, услуги с применением ЭЦП будут временно недоступны. О полном восстановлении системы будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о техническом сбое в спецЦОНах Казахстана. Сбой в работе портала eGov.kz и системы Национального удостоверяющего центра был зафиксирован 26 мая в первой половине дня, неполадки были устранены в 13.53.

После чего, ночью, Национальный удостоверяющий центр проводил технические работы.
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