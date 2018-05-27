Быстрее не бывает

Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Ученые выяснили неожиданную пользу жевательной резинки

Tengrinews.kz

27 мая 2018, 09:31 |  Общество

Ученые из университета Васэда в Токио выяснили, что жевательная резинка может способствовать похудению, если ее жевать во время ходьбы. Исследование опубликовано в журнале Journal of Physical Therapy Science, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на  РИА Новости.

Специалисты изучили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Их разделили на две группы.

Представителям первой выделили по две подушечки жвачки, чтобы жевать во время движения в своем естественном темпе в течение 15 минут. Второй, контрольной группе вместо жвачки достался порошок, содержащий такие же ингредиенты. В обоих случаях ученые измеряли частоту сердечных сокращений, пройденное ими расстояние и расход энергии.

Выяснилось, что у участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы. Наиболее положительный эффект был зафиксирован у пожилых людей.

"Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", - утверждают авторы исследования.

Ученые также подчеркивают, что, комбинируя упражнения и жевательную резинку, можно эффективно контролировать свой вес.

Ввиду методологических ограничений ученые не смогли подсчитать точное количество жевательных движений. С их точки зрения, в дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать этот фактор для более точного измерения показателей.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.05.18 12:14 На Egov временно недоступны услуги с применением ЭЦП
27.05.18 08:21 Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
26.05.18 17:50 Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с чиновниками и руководителями коммунальных предприятий
26.05.18 13:20 Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной карты бизнеса» пообещал премьер-министр РК в Костанае
26.05.18 12:47 В Костанае ждут подъема спроса на первичное жилье «до ажиотажного»
26.05.18 10:35 Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
26.05.18 09:44 Хорошие новости для автомобилистов: новые поправки МВД вступают в силу
25.05.18 18:28 Дело об убийстве костанайской школьницы: гособвинитель просит лишить подсудимого свободы на пожизненный срок
25.05.18 17:43 Дожди и шквалистый ветер ждут жителей Костанайской области в последние дни мая
25.05.18 16:42 Велопробег v.2.0 - открыть велосезон со второй попытки попробуют в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 85
Пользователей: 3
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх