Ученые выяснили неожиданную пользу жевательной резинки
Tengrinews.kz
Ученые из университета Васэда в Токио выяснили, что жевательная резинка может способствовать похудению, если ее жевать во время ходьбы. Исследование опубликовано в журнале Journal of Physical Therapy Science, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Специалисты изучили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Их разделили на две группы.
Представителям первой выделили по две подушечки жвачки, чтобы жевать во время движения в своем естественном темпе в течение 15 минут. Второй, контрольной группе вместо жвачки достался порошок, содержащий такие же ингредиенты. В обоих случаях ученые измеряли частоту сердечных сокращений, пройденное ими расстояние и расход энергии.
Выяснилось, что у участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы. Наиболее положительный эффект был зафиксирован у пожилых людей.
"Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", - утверждают авторы исследования.
Ученые также подчеркивают, что, комбинируя упражнения и жевательную резинку, можно эффективно контролировать свой вес.
Ввиду методологических ограничений ученые не смогли подсчитать точное количество жевательных движений. С их точки зрения, в дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать этот фактор для более точного измерения показателей.
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kbkz1980: по чём в ГДРе ентот одекалон?))) Лилли,ждал от тетя - этот вопрос. Стоит 299.90 €... :oops:
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drakon: Дорогие - блиннн... Дракоша,шепни на ушко,по чём в ГДРе ентот одеколон?))) [Исправлено: kbkz1980, 27.05.2018 - 15:21]
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