Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с чиновниками и руководителями коммунальных предприятий

На круглом столе, организованном местным обкомом Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) 25 мая, пять докладчиков в течение двух часов рассказывали о своих успехах и проблемах, а также отвечали на вопросы общественности.

- С 2011 года реализуется программа “Ак булак”, - пояснил "НГ" цель обсуждения первый секретарь обкома КНПК Алпысбай АЛИМБАЕВ. - В 2015 году сам президент Назарбаев сказал, что в Костанайской области неудовлетворительно решается вопрос по обеспечению питьевой водой населения. После этого мы объехали Денисовский, Карабалыкский, Узынкольский районыи, посмотрели, как здесь идет работа по выполнению программы. Прошло два года и в этом году мы запросили все районы, города, областное руководство о том, как выполняется программа. Через два года она заканчивается. Какие у нас успехи? Какие трудности? Прежде чем рассмотреть, вынести на круглый стол, проехали по нескольким районам.

Как сообщила на круглом столе руководитель отдела водоснабжения и водоотведения управления энергетики и ЖКХ Инна ФЕСЬКОВА, на 1 мая 2018 года в регионе 548 сельских населенных пункт, 5 городов и 3 поселка городского типа. Централизованным водоснабжением охвачены 177 населенных пункта (31,8%), в которых проживают 79,7% населения области. В сельской местности 169 сел имеют доступ к централизованному водоснабжению (30,8% от общего количества сел, 58,6% сельского населения). 349 населенных пунктов (62,8% от общего количества, 17,5% населения области) обеспечиваются водой из источников децентрализованного водоснабжения - колодцев и скважин. В 30 населенных пунктов (5,4% от общего количества, 2,3% населения) в восьми районах областипитьевую воду подвозят.

- Благодаря реализации таких программ, как “Ак булак”, а с 2015 года - программы развития регионов, в которую вошла “Ак булак”, и госпрограммы “Нурлы жол” ситуация по водообеспечению с каждым годом улучшается, - отметила Феськова. - Если в 2011 году охват сельских населенных пунктов с централизованным водоснабжением по области составлял 23,6%, то на настоящее время он составляет 30,8% - рост на 7,2%.

С 2011-го по 2017 год область получила из бюджета 20 млрд тенге на водоснабжение 41 села. 5 млрд тенге были направлены на строительство систем водоснабжения для 19 сел. Это позволило увеличить охват на 7% - со 150-ти до 169 сел. 15 млрд тенге были направлены на восстановление существующих аварийных систем водоснабжения. Преимущественно работы проводились в районных центрах и других крупных селах. Восстановлены и реконструированы системы водоснабжения для 22 сел.

- В рамках государственной программы президентом был объявлен мораторий, - сообщила представитель управления. - В 2016 году было меньше финансирования. В связи с этим мы взяли бюджетные кредиты по госпрограмме “Нурлы жол”. В рамках этой программы также проводится реконструкция и строительство объектов водоснабжения и водоотведения. Область за 2015-2017 годы получила 12,7 млрд тенге на реализацию 24 проектов по тепло-, водоснабжению и водоотведению. Из них 15 проектов - на сумму 9,7 млрд тенге - направлены на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в городах и сельских населенных пунктах. Из 15 проектов 14 введены в эксплуатацию и один проект переходящий на этот год - в этом году завершится.

Далее последовали вопросы. Представители КНПК отметили, что из-за упомянутого выше моратория в Узункольском и Карасуском районе устарела проектно-сметная документация. Теперь, при выделении новых средств, там опять начнут разрабатывать ПСД заново (в Карасу уже начали). Инна Феськова подтвердила этот факт.

В самом Карасу, продолжили коммунисты, хоть и установили несколько колонок, но вода из них идет еле-еле. Представитель управления пояснила, что в райцентре провели реконструкцию магистрального водовода, а по разводящим сетям сейчас разрабатывается ПСД.

Основную дискуссию вызвал вопрос общественности о водоснабжении мелких населенных пунктов. Как отметила Феськова, сейчас в приоритете подключение к централизованному водоснабжению посёлков и сёл с численностью населения более 1 000 человек (либо от 500 до 1 000). Посёлки и сёла, в которых живут менее 50 человек, ждет реорганизация. В том году по области около 36 населенных пунктов были упразднены и включены в состав других сел. На проекты по их водоснабжению денег никто не даст, да и обслуживать систему будет некому.

Алпысбай Алимбаев обратил внимание на село Убаган, где глава крестьянского хозяйства сам пробурил скважины и поставил опреснители. И попросил обратить внимание на возможность такого решения проблемы в мелких населенных пунктах. Инна Феськова ответила, что поисково-разведочные работы ведутся для всех населенных пунктов, но не всегда на территории села находится скважины. А от найденой за 30 км воды толку мало.

Главный инженер ГКП «Костанай-Су» Виталий ПАНАЁТОВ сообщил, что в областном центре проблем с водоснабжением сейчас нет.

- В 2017 году завершили три мероприятия по программе “Нурлы жол”, - рассказал он. - По качеству воды хотелось бы отметить, что у нас есть поверхностный источник и подземный источник. В свое время были реконструированы скважины водозабора, установлено новое насосное оборудование. На сегодня оно работает, введено в эксплуатацию. В этом году разыграли конкурс по проектированию реконструкции существующих очистных сооружений мощностью 100 000 кубов в сутки. Ежедневно отбор проб производится на входе и на выходе с очистных сооружений. Ежедневно выезжает лаборатория в городе - отбирает пробы из водоразборных колонок. Порядка 500 проб делаем. С вводом в эксплуатацию первого подъема качество воды улучшилось.

Общественность интересовалась ростом тарифов на воду и канализацию. Начался спор по поводу покупки запчастей и других расходов, займов и необходимости их отдавать. Дискуссия затянулась, коммунисты решили адресовать правительству вопрос о сопоставимости роста зарплаты и тарифов.

Задали вопрос о водоснабжении домов по улице Железнодорожной в Костанае, в районе "Агротехмаша".

- Эту улицу знаем. - ответил Панаётов. - Как эта мысль доносится? Озвучивается на своем уровне. Вот сейчас вами же и озвучивается. В водоканал нужно обращаться письменно, коллективно. Обычно обращения направляют в акимат Костаная. Те, в свою очередь, просят нас рассмотреть возможность. Потом разрабатывается ПСД, выбивается финансирование и реализуется проект.

Последним выступил директор ГКП «Жылу» акимата Карабалыкского района Владимир КНИГА.

- В поселке Карабалык разводящие сети сделаны полностью на 100% - все улицы обеспечены центральным водоснабжением, - сообщил он. - В прошлом году 26 км было построено по программе “Нурлы жол”. По водоотведению был построен комплекс очистных сооружений мощностью 2 000 кубов в сутки.

На этом позитивная часть доклада закончилась. Износ участков сети некоторых поселков в районе составляет более 90%, аварий очень много, очень большие затраты на их ликвидацию.

- Очень хорошо, что в тех селах, где нет воды, будет вода, - отметил Владимир Книга. - Но меня волнует другой вопрос - там, где была вода, её не будет. За счет собственных средств мы никогда это не сделаем. Там 64 км, более 40 лет эксплуатации водопровода.

Вопрос денег вновь вызвал бурную дискуссию, но его тоже решили переадресовать правительству.

Руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Светлана АРСЕНТЬЕВА рассказала о положительном экологическом эффекте строительства канализационных очистных сооружений в Карабалыке. По результатам государственного мониторинга качество воды в реке Тогузак улучшилось.

Остальное время заняла дискуссия о том, как можно решить проблему с водоснабжением в мелких населенных пунктах. Обсуждали возможность привлечения предпринимателей. Но от них хотелось бы вложения денег, а дело обещает быть убыточным, так что нужно предоставить предпринимателям льготы. Что опять-таки в компетенции правительства.

В итоговом документе, который отправят во фракцию КНПК в мажилисе, все эти вопросы обещали отразить.

Фото Артёма МАРУСИЧА