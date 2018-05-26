Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной карты бизнеса» пообещал премьер-министр РК в Костанае

После посещения индустриальной зоны, строительной площадки нового жилого комплекса «Алтын Арман», АО «Баян Сулу» и Центра обслуживания предпринимателей премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ 25 мая обсудил с активом области и представителями бизнеса тему «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».

Приехавшие в Костанай с главой правительства руководители министерств оценили экономическую ситуацию в Костанайской области в целом положительно. Они отметили, что наблюдается положительная динамика в развитии обрабатывающей промышленности, а темпы роста экспорта продукции местной промышленности и строительства жилья даже превышают средние показатели по республике. Есть некоторые подвижки и в технической модернизации производства, переводе экономики в цифровой формат.

Однако министр по инвестициям и развитию РК Женис КАСЫМБЕК отметил, что из 13 предприятий, в которых в 2017 году провели анкетирование по изучению потенциала перехода к цифровизации, к новой технической модернизации оказались готовы только 30%. В качестве препятствий он назвал «недостаточное понимание самим бизнесом экономического смысла цифровизации, нехватку квалифицированных кадров, ограниченность финансовых средств». Не хватает, на его взгляд, и достаточного количества отечественных разработок. Эти причины присущи не только костанайским предпринимателям, поэтому министр предложил меры для стимулирования бизнеса к внедрению цифровизации.

Министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ обратил внимание на то, что показатель по инвестициям в Костанайской области ниже среднего по республике на 11 пунктов. Но высказал надежду, что в ходе реализации проектов, запланированных в индустриальной зоне, ситуация выправится.

Министр труда и социальной защиты населения Мадина АБЫЛКАСЫМОВА, отметив стабильность на рынке труда в Костанайской области, уточнила, что только на трех крупных предприятиях региона уже определились, сколько рабочих высвободится в ходе автоматизации, как их переучить и на какие места трудоустроить. Чего не скажешь о других 20 предприятия, где планируется техническая модернизация.

По этому поводу премьер-министр обратился к предпринимателям и акиму области:

- Надо четко понимать, где и кого вы собираетесь сокращать. Это нужно будет в первую очередь акиму, который будет стоять за забором и встречать (безработных – «НГ»). И не просто встречать, а сразу определять рабочие места, чтобы они не болтались. Это мы выдвинули новую программу - о том, что если хотим быть в составе 30-и самых развитых стран мира, нам необходимо модернизировать экономику нашей страны. Исходя из этого, компании проводят свою работу. Нужно «прошерстить» всю область и создать новые предприятия, новые рабочие места.

Глава правительства предложил не забывать и о тех, кто в ходе модернизации остался на производстве. Он предложил заниматься их обучением, используя для этого местные учебные заведения.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ высказал премьер-министру несколько просьб, связанных с выделением дополнительных денежных средств на окончание уже начатых проектов. Бакытжан Сагинтаев поручил министрам рассмотреть такую возможность. И сообщил, что со следующего года правительство собирается изменить концепцию распределения бюджетных средств, выделяемых по программе «Дорожная карта бизнеса 2020».

По сложившейся практике финансирование по данной программе получают заявители крупных проектов, а малому и среднему бизнесу достаются крохи.

- Крупные проекты быстрее находят дорогу к руководству страны и забирают (деньги под программу – «НГ»), а малому и среднему бизнесу не остается, - заявил Сагинтаев. – Через полгода акимы говорят: деньги кончились, у нас еще несколько проектов – им не хватает, дайте еще денег. У нас тоже денег нет. Тогда вопрос: зачем полтора миллиарда отдали одному большому проекту? Мы на следующий год концепцию меняем. Чтобы акиматы не просили, мы им скажем: "Хотите большой проект поддержать – из своего бюджета выделяйте". Наша задача – малый и средний бизнес, для этого изначально и была придумана программа.

Фото Сергея ФИЛАНОВИЧА