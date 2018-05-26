В Костанае ждут подъема спроса на первичное жилье «до ажиотажного»
Галина КАТКОВА
Прогноз принадлежит руководителю компании «БК-Строй» Игорю КИМУ. Прозвучал после посещения 25 мая премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым строящегося микрорайона «Алтын Арман» в областном центре.
Там заместитель акима Костанайской области Сергей КАРПЛЮК рассказал, как работают в регионе государственные жилищные программы, отметив, что область ежегодно наращивает площади сдаваемого жилья на 10%. План этого года - 290 тыс. кв. м - будет перевыполнен.
Используя схему облигационного займа, область ждет финансирования через АО «Байтерек девелопмент».
- Первый транш в размере 1,2 млрд тенге уже получен. Мы досрочно вернули АО 3,2 млрд тенге взятого ранее займа. Соответственно, эти деньги нам возвращаются, - сказал Карплюк . – Пока неподтвержденной осталась сумма 8,4 млрд тенге. В целом же, чтобы начать в следующем году строительство 25 домов, необходимо 11,6 млрд тенге.
Сагинтаев интересовался, насколько активно коммерческие застройщики участвуют в госпрограммах и раскупаются ли квартиры, условия продажи которых государство пытается сделать доступными для граждан.
- Программа «Нурлы жер» дала населению очень хорошую возможность для приобретения жилья по доступным ценам за счет системы жилстройсбережений, - привел пример Сергей Карплюк. – В "Жилстройсбербанке" сегодня у нас 48,5 тыс вкладчиков. Только за 4 месяца этого года на 3 тысячи депозитов стало больше. У 5 600 клиентов – накопления от 500 тыс. до 1 млн тенге, 4 687 человек имеют на депозитах от 1 до 3 млн тенге. Если исходить из сегодняшних условий программы «Нурлы жер», то 2 604 человека имеют возможность приобрести квартиры.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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