Быстрее не бывает

Форум
112
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Ваш земляк: как помогли - деньжат подкинули для покупки? И ты теперь долж Хм.. Ты мне напоминаешь мне меня более молодого и сильного, когда я не видел дальше собственного носа, обращая внимание...
26.05.18 18:10
Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Готовился зараннее так сказать. Скрупулезно после девяти тысяч! модерируемых комментариев на этом нике, начал с 23.05.18 считать свои комментарии.. Хосспади! Кто о чём, а шелудивый про...
26.05.18 17:46
таноми52
Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Сыкымы: Спорить со 112-м - себя не уважать! У него, что называется, "из пустого - в порожнее". В споре с ним ИСТИНА не родится НИКОГДА! :lol:
26.05.18 17:39
Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Обликоморале: Можно флуд и оффтопик переименовывать в инста & ок Это нужно спросить у автора темы у ника Ветера.. А это чья тема? 211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки,...
26.05.18 17:36
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса: рик, так тулпар в честь ПП был? ТЫ знал что ли о внеочередном присвоении Готовился зараннее так сказать. Скрупулезно после девяти тысяч! модерируемых комментариев на этом нике, начал с...
26.05.18 17:23
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Костанае ждут подъема спроса на первичное жилье «до ажиотажного»

Галина КАТКОВА

26 мая 2018, 12:47 |  Общество

Прогноз принадлежит руководителю компании «БК-Строй» Игорю КИМУ. Прозвучал после посещения 25 мая премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым строящегося микрорайона «Алтын Арман» в областном центре.

Там заместитель акима Костанайской области Сергей КАРПЛЮК рассказал, как работают в регионе государственные жилищные программы, отметив, что область ежегодно наращивает площади сдаваемого жилья на 10%. План этого года - 290 тыс. кв. м - будет перевыполнен.

Используя схему облигационного займа, область ждет финансирования через АО «Байтерек девелопмент».

- Первый транш в размере 1,2 млрд тенге уже получен. Мы досрочно вернули АО 3,2 млрд тенге взятого ранее займа. Соответственно, эти деньги нам возвращаются, - сказал Карплюк . – Пока неподтвержденной осталась сумма 8,4 млрд тенге. В целом же, чтобы начать в следующем году строительство 25 домов, необходимо 11,6 млрд тенге.

Сагинтаев интересовался, насколько активно коммерческие застройщики участвуют в госпрограммах и раскупаются ли квартиры, условия продажи которых государство пытается сделать доступными для граждан.

- Программа «Нурлы жер» дала населению очень хорошую возможность для приобретения жилья по доступным ценам за счет системы жилстройсбережений, - привел пример Сергей Карплюк. – В "Жилстройсбербанке" сегодня у нас 48,5 тыс вкладчиков. Только за 4 месяца этого года на 3 тысячи депозитов стало больше. У 5 600 клиентов – накопления от 500 тыс. до 1 млн тенге, 4 687 человек имеют на депозитах от 1 до 3 млн тенге. Если исходить из сегодняшних условий программы «Нурлы жер», то 2 604 человека имеют возможность приобрести квартиры.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.05.18 17:50 Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с чиновниками и руководителями коммунальных предприятий
26.05.18 13:20 Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной карты бизнеса» пообещал премьер-министр РК в Костанае
26.05.18 10:35 Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
26.05.18 09:44 Хорошие новости для автомобилистов: новые поправки МВД вступают в силу
25.05.18 18:28 Дело об убийстве костанайской школьницы: гособвинитель просит лишить подсудимого свободы на пожизненный срок
25.05.18 17:43 Дожди и шквалистый ветер ждут жителей Костанайской области в последние дни мая
25.05.18 16:42 Велопробег v.2.0 - открыть велосезон со второй попытки попробуют в Костанае
25.05.18 14:41 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области
25.05.18 13:53 Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж "НГ" о последнем звонке
25.05.18 13:26 "Работай на экспорт и получишь все" - Бакытжан Сагинтаев

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* 112
Re: В Костанае ждут подъема спроса на первичное жилье «до...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12207
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня читал какую то статью, Нурлыжер будет выдавать абсолютно каждому, кто захочет жить в квартире от монополистов..
Так что торопиться особо не стоит, давать взятки и все такое, пытаясь прорваться в 7-20-25, можно и под 10 неплохо взять..
Хотя там нужно высчитать , сколько переплата в эти 3 процента..
Профайл

* 112
Re: В Костанае ждут подъема спроса на первичное жилье «до...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12207
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж..
5 лимонов на 10 лет 7-20-25 переплата 2 миллиона.
Под 10 переплата практически 3..
Существенно..
Сумма взятки тогда может спокойно доходить до своих законных так сказать 10ти процентов..
Или откат, или договор, или страховка, называть можно как хочешь..
Оно того стоит..
Профайл




Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 3
Всего: 123

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх