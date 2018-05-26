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Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

26 мая 2018, 10:35 |  Государство

25 мая премьеру-министру РК Бакытжану САГИНТАЕВУ при посещении недавно созданной в Костанае индустриальной зоны представили инвестиционные проекты, которые заявлены для реализации на ее территории.

Российское АО «Красногвардейский машиностроительный завод» предложило до 2021 года организовать на этой площадке производство крупных тягодутьевых машин, дымососов, вентиляторов и центробежных нагнетателей.

Продукция АО "Красногвардейский машиностроительный завод" (РФ)

На эти цели инвестор готов выделить 1,1 млрд тенге. Будет создано 120 новых рабочих мест. Для поставок на энергетические, химические и металлургические предприятия Евразийского экономического союза и Центральной Азии планируется выпускать до 300 единиц крупных тягодутьевых машин. Главе правительства покали образец продукции будущего производства.

Продемонстрировали и сидения, производство которых планирует наладить в Костанае еще один российский инвестор. ООО «СИБЕКО системы пассивной безопасности» готово вложить в новое дело 1,2 млрд тенге. Кроме сидений, этот завод будет выпускать различные изделия, призванные обеспечить безопасность автомобилей.

Эти сидения предлагает выпускать в Костанае ООО «СИБЕКО системы пассажирской безопасности» (РФ)

Для снижения себестоимости производства собственных автомобилей ТОО «СарыаркаАвтоПром» потратит 7 млрд тенге в налаживание выпуска комплектующих деталей.

ТОО «СарыаркаАвтоПром» для своих автомобилей планирует выпускать комплектующие детали

Представлены также несколько проектов по строительству метизного завода и предприятий стройиндустрии. До 2024 года на территории индустриальной зоны будет установлено оборудование по сжижению газа и производству криогенного оборудования. На эти цели ТОО «Global Gas Greup» потратит 20 млрд тенге, создав 450 новых рабочих мест. Газ планируется поставлять в Астану и северные регионы Казахстана.

Наиболее финансово емкий проект – создание сельскохозяйственного хаба по глубокой переработке зерновых и масленичных культур. ТОО «Kazmeal» (с участием партнеров из КНР). В него до 2020 года предполагается вложить 81 млрд тенге, что позволит создать 500 новых рабочих мест.

Макет территории индуструиальной зоны

Всего презентовали 12 проектов, реализация которых позволит создать в Костанае около 2 000 новых рабочих мест.

На совещании, которое премьер-министр провел после завершения программы посещения предприятий в Рудном и Костанае, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ обратился к Бакытжану Сагинтаеву с просьбой посодействовать в создании на территории индустриальной зоны специальной экономической зоны.

- У нас, скажу честно, особого желания нет - в каждом регионе создавать специальные экономические зоны, - ответил глава правительства. – Были определенные примеры, когда все деньги, которые выделялись государством в рамках свободной экономической зоны, тратили на заборы, и там деньги пропадали. А внутри все пусто, ничего нет. В Костанае мы видели другую ситуацию, мы видели конкретные проекты, по которым говорят: мы пришли сюда, мы будем строить заводы. То есть, подход в Костанае видоизменен – они сами начали делать инфраструктуру. Обычно говорят: дайте нам деньги на инфраструктуру, а здесь у нас не просят – сами строят. Каркас здания строят, после чего инвесторам остается свое оборудование ставить и производить продукцию. Если таким образом, то, в принципе, можно подумать.

После недавних законодательных изменений в рамках политической модернизации решение о создании специальной экономической зоны принимается правительством РК (раньше – Указом Президента РК). Главное преимущество СЭЗ – льготное налогообложение.

Фото Сергея ФИЛАНОВИЧА и Евгения ШИБАРШИНА
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Комментарии к новости
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* Алиса
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4119
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.05.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнилась показуха на химзаводе ...
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§ Медный
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.05.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предложило до 2012 года организовать

опоздали чутка

Цитата:
В него до 2012 года предполагается вложить 81 млрд

машина времени оказывается существует :lol:

[Исправлено: Медный, 26.05.2018 - 11:07]
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§ Медный
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.05.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

"Иных уж нет, а те далече" (с)
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§ Обликоморале
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4531
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чоуж сэз, давайте сразу офшорной сделаем, всю область.
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* Тимур Гафуров
Re: Статус СЭЗ могут дать индустриальной зоне в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 360
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 26.05.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
машина времени оказывается существует

исправлено. спасибо
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