Дело об убийстве костанайской школьницы: гособвинитель просит лишить подсудимого свободы на пожизненный срок

Прения по резонансному делу 44-летнего жителя Костаная Сергея КЛЕПИКОВА, обвиняемого в убийстве своей 15-летней дочери Оксаны, прошли в суде по уголовным делам сегодня, 25 мая.

Прокурор Максим ЯСТРЕБОВ еще раз повторил то, что заявлял в обвинительном заключении. Он отметил, что Клепиков был осужден в 2004 году к 14 годам лишения свободы за убийство своей жены Нины Клепиковой, мамы Оксаны. В 2016 году досрочно освободился и в период непогашенной судимости совершил второе убийство.

- Согласно экспертизе, Клепикова рекомендовано считать вменяемым, - отметил гособвинитель. - Когда совершается убийство своего ребенка, возникает вопрос - за что? Почему? Чего не хватало этому человеку? Психологи пояснили, что он знает, за что убил дочь, но рассказывать не хочет. Единственная причина - банальное непослушание подростка. Суд, государство дали Клепикову второй шанс, освободив его условно-досрочно, но он им не воспользовался. Значит, не раскаялся, выводов для себя не сделал. Прошу приговорить к пожизненному сроку наказания.

Адвокат подсудимого Ораз АГАЙСИН попросил учесть, что преступление было раскрыто благодаря Клепикову, так как свидетелей не было.

- Прошу учесть, что подсудимого хорошо характеризуют, - сказал адвокат. - Дать не минимальное, но и не максимальное наказание. Учесть просьбу подсудимого о 20 годах лишения свободы.

Потерпевшая Марина ВОЙТОК заявила, что ей жаль обоих - и племянницу Оксану, и своего брата Сергея Клепикова.

- Пожизненный срок - это очень много, - сказала она. - Страшно все это слышать и видеть.

Сергей Клепиков в последнем слове коротко заявил, что раскаивается, вину признает.

- Подсудимый, это ваше последнее слово, - настаивал судья Жасулан АСИЛЬБЕКОВ. - Вы можете сказать больше.

Но Клепикову нечего было больше добавить.

До прений допросили двух свидетелей, в том числе и. о. главного врача Костанайской областной психиатрической больницы Неллю БИБАНОВУ. Она пояснила, что подсудимый страдает расстройством личности, потому что у него хронический алкоголизм и были черепно-мозговые травмы.

- Еще он не умеет адаптировать пережитый опыт и выдает привычную форму реагирования, - сказала врач. - То есть, в 2004 году он убил жену за то, что она ему изменяла. По его субъективной оценке, за это нужно убивать. Дочь тоже сделала что-то такое, что ему показалось неправильным. Конечно, он знает, за что ее убил, но не хочет говорить. Когда мы с ним разговаривали, он так и сказал: "Это сделал я. Как и почему, объяснять не хочу и не буду".

- Я этого не говорил, - попытался возразить Клепиков, но судья сделал ему замечание.

Потом, когда судья поинтересовался, есть ли у него вопросы, обвиняемый ответил, что вопросов нет.

Прокурора интересовало, была ли у Клепикова постоянная подруга. Как ответила Марина Войток, она думает. что подруги у ее брата не было.

- Была ли у вас женщина, вы с кем-то жили? - спросил гособвинитель напрямую у Клепикова.

- Нет, только одноразовые, - ответил он.

Оба врача признали, что Клепиков не был в состоянии аффекта, подсудимый признан вменяемым. Но он мог проявлять агрессивность, раздражительность в субъективно значимых для него ситуациях, то есть в тех, которые он своеобразно воспринимал как неправильные.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 28 мая.