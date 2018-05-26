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Флуд и оффтопик (часть 3)
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26.05.18 01:23
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26.05.18 01:21
drakon
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26.05.18 01:10
elektron
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26.05.18 00:49
elektron
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26.05.18 00:18
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Дожди и шквалистый ветер ждут жителей Костанайской области в последние дни мая

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

25 мая 2018, 17:43 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник, 28-29 мая, ожидаются дожди и грозы на большей части территории области.

Иллюстративное фото

- Во время грозы ветер будет усиливаться с 9-14 м/с до 15-20 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Возможны порывы до 23-28 м/с. Ночная температура в понедельник и вторник будет от 3 до 8 градусов выше нуля, но местами будет теплее - до 11 градусов. Днем в понедельник ожидается 15-23, местами 23 градуса. Во вторник днем будет прохладнее - 10-15, местами 20 градусов. К тому же во вторник возможен град. Ночь среды будет гораздо холоднее - термометры покажут от нуля до плюс 5 градусов, местами 8 градусов, возможны осадки, местами в виде снега. День среды ожидется теплым - 15-20, местами 23 градуса. И все так же прогнозируются дождь и гроза.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет северо-восточным, скорость его составит 9-14, временами 15-20 м/с.
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