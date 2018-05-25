7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области
Об этом сегодня во время встречи премьер-министра РК Бакытжана САГИНТАЕВА со студенческой молодежью рассказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
Общежитиями обзаведутся КГУ, Костанайский и Аркалыкский пединституты, высший политехнический колледж, медицинский колледж и колледж транспорта в Костанае.
По словам акима области, колледжам уже выделено по 30 млн тенге на разработку ПСД.
Проектно-сметная документация для строительства общежития КГУ на 500 мест уже готова и прошла экспертизу. Строительство планируют начать в этом году.
Возведение общежития для КГПИ планируется в следующем году.
Ещё два объекта - для аркалыкского и рудненского вузов - начинали строить, затем из-за отсутствия финансирования стройки прекратили. Теперь необходимо определить объем и характер работы на этих объектах, чтобы профинансировать их.
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2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
Медный: Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью" П.с. Граждане не берите кредиты, будьте...
7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области
Хм.. Все студенты же выехали учиться в Россию и США? Откуда еще взялись?