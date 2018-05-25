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dandiv
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drakon
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25.05.18 17:15
Universer
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
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25.05.18 16:41
112
7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области
Хм.. Все студенты же выехали учиться в Россию и США? Откуда еще взялись?
25.05.18 16:31
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7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области

25 мая 2018, 14:41 |  Государство

Об этом сегодня во время встречи премьер-министра РК Бакытжана САГИНТАЕВА со студенческой молодежью рассказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Общежитиями обзаведутся КГУ, Костанайский и Аркалыкский  пединституты, высший политехнический колледж, медицинский колледж и колледж транспорта в Костанае.

По словам акима области, колледжам уже выделено по 30 млн тенге на разработку ПСД.

Проектно-сметная документация для строительства общежития КГУ на 500 мест уже готова и прошла экспертизу. Строительство планируют начать в этом году. 

Возведение общежития для КГПИ планируется в следующем году.

Ещё два объекта - для аркалыкского и рудненского вузов - начинали строить, затем из-за отсутствия финансирования стройки прекратили. Теперь необходимо определить объем и характер работы на этих объектах, чтобы профинансировать их.
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Комментарии к новости
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§ Солнышко
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 25.05.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то фотограф развеселился. Разве такие фотографии главы правительства РК прилично выкладывать в новостях?
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§ Обликоморале
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:

Нормальные фотки, живые 8-)
Зато аким, как усегда, сама сурьезность.
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* 112
Re: 7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Все студенты же выехали учиться в Россию и США?
Откуда еще взялись?
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