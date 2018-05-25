7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области

Об этом сегодня во время встречи премьер-министра РК Бакытжана САГИНТАЕВА со студенческой молодежью рассказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Общежитиями обзаведутся КГУ, Костанайский и Аркалыкский пединституты, высший политехнический колледж, медицинский колледж и колледж транспорта в Костанае.

По словам акима области, колледжам уже выделено по 30 млн тенге на разработку ПСД.

Проектно-сметная документация для строительства общежития КГУ на 500 мест уже готова и прошла экспертизу. Строительство планируют начать в этом году.

Возведение общежития для КГПИ планируется в следующем году.

Ещё два объекта - для аркалыкского и рудненского вузов - начинали строить, затем из-за отсутствия финансирования стройки прекратили. Теперь необходимо определить объем и характер работы на этих объектах, чтобы профинансировать их.