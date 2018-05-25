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dandiv
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drakon
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25.05.18 17:25
drakon
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25.05.18 17:15
Universer
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
Медный: Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью" П.с. Граждане не берите кредиты, будьте...
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Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж "НГ" о последнем звонке

Артём МАРУСИЧ

25 мая 2018, 13:53 |  Общество

Сегодня, 25 мая, в костанайских школах прозвенел последний звонок. В школе-лицее № 1 торжественное мероприятие началось в 10:00 с выхода выпускников. К этому времени их родители уже заполнили двор. Дети подарили им песню, которую исполнили хором.

 

Одиннадцатиклассников и их родителей поздравила директор школы Сания ШАРИПОВА.

- Выпуск 2018 у нас особенный - звездный, - рассказала она "НГ". - 42 выпускника, среди них есть претендент на знак “Алтын белги” - Андрей Панарин. Он участник многочисленных олимпиад, знаток математики. Выпускается призер республиканской олимпиады по русскому языку 2018 года, обладательница серебряной медали Анжелика Шелестова. Среди выпускников - мастера спорта, участники президентских олимпиад. Очень хорошие ребята.

Последняя линейка длилась недолго, ученики станцевали вальс, услышали напутствия от учителей и родителей. Первоклассники поздравили выпускников стихами.

О том, каково это сегодня - хорошо учиться, нам рассказал Андрей ПАНАРИН, претендент на знак “Алтын белги”. Сегодня ему выпала честь нести на руках первоклассницу, которая озвучила колокольчиком тот самый последний звонок.

- На самом деле учиться на отлично - не сильно тяжело, - поделился Андрей. - Объем домашних заданий, конечно, нужно уменьшать, но, в принципе, и так нормально - на их выполнение уходит от полутора до четырех часов. Развиваться хотелось бы в инженерно-техническом направлении, но куда именно я пойду, пока не знаю.

В конце мероприятия выпускники запустили в небо белоголубые воздушные шары.

Фото Артёма МАРУСИЧА
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10658
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эххххх!!! Всё у них впереди!
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§ alex_60
Re: Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Эххххх!!! Всё у них впереди!


знать бы еще что означает это ВСЕ.
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* Змея Подколодная
Re: Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.05.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В добрый путь! В страну, которая студенчеством зовется!)
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