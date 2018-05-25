Прощай школа, здравствуй лето и ЕНТ - репортаж "НГ" о последнем звонке

Сегодня, 25 мая, в костанайских школах прозвенел последний звонок. В школе-лицее № 1 торжественное мероприятие началось в 10:00 с выхода выпускников. К этому времени их родители уже заполнили двор. Дети подарили им песню, которую исполнили хором.

Одиннадцатиклассников и их родителей поздравила директор школы Сания ШАРИПОВА.

- Выпуск 2018 у нас особенный - звездный, - рассказала она "НГ". - 42 выпускника, среди них есть претендент на знак “Алтын белги” - Андрей Панарин. Он участник многочисленных олимпиад, знаток математики. Выпускается призер республиканской олимпиады по русскому языку 2018 года, обладательница серебряной медали Анжелика Шелестова. Среди выпускников - мастера спорта, участники президентских олимпиад. Очень хорошие ребята.

Последняя линейка длилась недолго, ученики станцевали вальс, услышали напутствия от учителей и родителей. Первоклассники поздравили выпускников стихами.

О том, каково это сегодня - хорошо учиться, нам рассказал Андрей ПАНАРИН, претендент на знак “Алтын белги”. Сегодня ему выпала честь нести на руках первоклассницу, которая озвучила колокольчиком тот самый последний звонок.

- На самом деле учиться на отлично - не сильно тяжело, - поделился Андрей. - Объем домашних заданий, конечно, нужно уменьшать, но, в принципе, и так нормально - на их выполнение уходит от полутора до четырех часов. Развиваться хотелось бы в инженерно-техническом направлении, но куда именно я пойду, пока не знаю.

В конце мероприятия выпускники запустили в небо белоголубые воздушные шары.

Фото Артёма МАРУСИЧА

