2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам

Каждый трудоспособный казахстанец должен банкам только по потребительским кредитам в среднем более двух месячных окладов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Иллюстративное фото: infovoronezh.ru

Объем кредитования физических лиц за год вырос на 13,3 процента (и на 0,7 процента с начала года) и составил на конец марта 2018 года 4,6 триллиона тенге.

Объем потребительских кредитов физическим лицам вырос за год на 18 процентов (с начала года на 1,9 процента), до трех триллионов тенге, что составляет 65 процентов от розничных кредитов (годом ранее - 62,4 процента, на начало года - 64,3 процента).

Уровень потребительской закредитованности к концу марта 2018 года вырос за год на 16,9 процента и составил 331,2 тысячи тенге на одного экономически активного жителя, или 2,2 среднемесячных заработных платы (годом ранее - две).

Количество экономически активного населения (ЭАН) за аналогичный период выросло всего на 0,9 процента и составило почти девять миллионов человек, из них 5,2 миллиона - в городах, 3,8 миллиона - в селах.

По регионам Казахстана самыми закредитованными являются алматинцы - на одного экономически активного жителя финансового центра приходится 1,2 миллиона тенге (годом ранее - один миллион тенге) объема потребительской задолженности, или 6,2 месячных оклада (годом ранее - 5,8).

Следом идет Мангистауская область, где объем потребительской задолженности на одного экономически активного жителя составил 522,6 тысячи тенге (годом ранее - 442,8 тысячи тенге), или 1,9 месячного оклада (годом ранее - 1,8).

На третьем месте по объему потребительской задолженности находится Астана - 458,6 тысячи тенге на одного экономически активного жителя, что составляет 2,1 месячного оклада (годом ранее - два).

Костанайская область расположилась на 13-м месте списка. Здесь объем потребительской задолженности на одного экономически активного жителя составил 140,3 тысячи тенге. Это 1,2 месячных оклада при средней зарплате 114,8 тысяч тенге.