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dandiv
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
112: Все это стоит недорого. Для кого недорого? Газплита тыщь 50 и выше, стиралка - сотня примерно, холодильник 60-70 не навороченный. Если на руки получаешь 70-80 тысяч, то это огромные деньги.
25.05.18 17:28
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
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25.05.18 17:25
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
c.radikal.ru Фиолетовое дерево... :lol:
25.05.18 17:15
Universer
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
Медный: Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью" П.с. Граждане не берите кредиты, будьте...
25.05.18 16:41
112
7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области
Хм.. Все студенты же выехали учиться в Россию и США? Откуда еще взялись?
25.05.18 16:31
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2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам

25 мая 2018, 11:18 |  Общество

Каждый трудоспособный казахстанец должен банкам только по потребительским кредитам в среднем более двух месячных окладов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Иллюстративное фото: infovoronezh.ru

Объем кредитования физических лиц за год вырос на 13,3 процента (и на 0,7 процента с начала года) и составил на конец марта 2018 года 4,6 триллиона тенге.

Объем потребительских кредитов физическим лицам вырос за год на 18 процентов (с начала года на 1,9 процента), до трех триллионов тенге, что составляет 65 процентов от розничных кредитов (годом ранее - 62,4 процента, на начало года - 64,3 процента).

Уровень потребительской закредитованности к концу марта 2018 года вырос за год на 16,9 процента и составил 331,2 тысячи тенге на одного экономически активного жителя, или 2,2 среднемесячных заработных платы (годом ранее - две).

Количество экономически активного населения (ЭАН) за аналогичный период выросло всего на 0,9 процента и составило почти девять миллионов человек, из них 5,2 миллиона - в городах, 3,8 миллиона - в селах.

По регионам Казахстана самыми закредитованными являются алматинцы - на одного экономически активного жителя финансового центра приходится 1,2 миллиона тенге (годом ранее - один миллион тенге) объема потребительской задолженности, или 6,2 месячных оклада (годом ранее - 5,8).

Следом идет Мангистауская область, где объем потребительской задолженности на одного экономически активного жителя составил 522,6 тысячи тенге (годом ранее - 442,8 тысячи тенге), или 1,9 месячного оклада (годом ранее - 1,8).

На третьем месте по объему потребительской задолженности находится Астана - 458,6 тысячи тенге на одного экономически активного жителя, что составляет 2,1 месячного оклада (годом ранее - два).

Костанайская область расположилась на 13-м месте списка. Здесь объем потребительской задолженности на одного экономически активного жителя составил 140,3 тысячи тенге. Это 1,2 месячных оклада при средней зарплате 114,8 тысяч тенге.
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, я не какому банку не должен :lol:
И таких знакомых у меня много, кто в потребительские кредиты вообще не ногой.
Тогда если считать реально, сумма кабалы у закредитованных намного больше.
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* 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня на сегодня долг примерно по потреб 220 тысяч то что в магазине техника.
240 тысяч это осталось, 4 года назад миллион брал..
Итого примерно 560 тысяч..
Ну ипотеки пару штук еще если еще миллиона 2..
Но их не считаем как вроде?
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§ Медный
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2251
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайская область расположилась на 13-м месте списка. Здесь объем потребительской задолженности на одного экономически активного жителя составил 140,3 тысячи тенге. Это 1,2 месячных оклада при средней зарплате 114,8 тысяч тенге.


Так! Вот это новости! а с расценками на "средний труд" подвинулись... 115 тысяч :-) заместо 150+

Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит :lol:
Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью"

П.с. Граждане не берите кредиты, будьте грамотными потребителями :lol:
Профайл

* 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда хаты накупал, в кредит залез на 60 тысяч долларами..
250 тысяч в месяц, это что то..
Курс 120 или 150 тогда был или так менялся..
Лет 12 назад было..
Тогда это конечно были не деньги..
Всего лишь три квартиры в Рудном или полторы в Костанае однушки в центре..
Сейчас бы 60 штукарей..
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§ alex_60
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне жалко этих людей. наверное в жизни что-то пошло не так.
теперь обогащают банки.
никогда не брал никаких кредитов.
чего и вам желаю.
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§ сайлау курманов
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2736
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жадность банкиров не знает границ , намедни сотрудница взяла двести тысяч , а отдаст триста восемьдесят , это шестьдесят % годовых , а прописали 32 , я стал разбираться , выяснилось это страховка , которую клиент должен выкупить ,чего людям парить мозги ?
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реальная зарплата многих ниже указанной в статье, а значит если человеку ну просто необходимо что-то купить, а с зарплаты столько не отдашь - жить то на что-то нужно, вот и приходится кредит брать.
К примеру вышла из строя газовая плита, сколько они сейчас стоят? Или холодильник, стиралка... не все бывает подлежит ремонту, а если и подлежит, то бывает стоимость ремонта высока и если техника уже повидавшая виды и отремонтировав может опять выйти из строя, то наверно благоразумней купить новую? Вот и берут кредиты
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* 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
примеру вышла из строя газовая плита, сколько они сейчас стоят? Или холодильник, стиралка...

Все это стоит недорого.
Просто нужно купить, если у соседа диагональ 43, то нужно обчзательно 49 и ни дюймом меньше..
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* 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
жадность банкиров не знает границ , намедн

Господи, да там проценты то мизерные потребительские или в рассрочку дают на 3 месяца или как сейчас акция на 12..
Со ста тысяч на год переплата 13 тысяч..
Это много?
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§ Universer
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 25.05.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит
Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью"

П.с. Граждане не берите кредиты, будьте грамотными потребителями

Кредит - это всего лишь инструмент, и им тоже нужно уметь пользоваться. И в них нет ничего плохого, просто нужно уметь считать :-P
Профайл

§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все это стоит недорого.

Для кого недорого? Газплита тыщь 50 и выше, стиралка - сотня примерно, холодильник 60-70 не навороченный. Если на руки получаешь 70-80 тысяч, то это огромные деньги.
Профайл




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