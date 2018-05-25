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dandiv
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Получение водительских прав иностранцами упростили в Казахстане

25 мая 2018, 10:51 |  Государство

Помимо нового порядка получения прав для иностранцев, упростили также и порядок регистрации транспорта. Об этом сообщил Комитет административной полиции МВД РК на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/kap.mvd.rk/

"В целях оптимизации регистрации транспортных средств, принадлежащих филиалам и представительствам иностранных компаний, юридическими лицами с иностранным участием, зарегистрированным в Республике Казахстан, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также выдачи им водительских удостоверений внесены изменения и дополнения в приказ МВД от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений», которые вступают в силу 26 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kap.mvd.rk/

Из списка документов, необходимых для регистрации транспорта и получения водительских удостоверений для данной категории участников дорожного движения, исключено направление организации по работе с дипломатическим корпусом (АО «УПДК Астана» МИД РК).

Таким образом, для получения указанных государственных услуг иностранные участники дорожного движения представляют в РЭП или СпецЦОН те же документы, что и физические (юридические) лица Республики Казахстан.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Получение водительских прав иностранцами упростили в...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может пропустил, но новости что с 26 мая для замены водительских прав
не требуется медкомиссия вроде не было здесь.
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§ Обликоморале
Re: Получение водительских прав иностранцами упростили в...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Серьезно что ли, не слышал, а то у меня в августе срок подходит.
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§ alex_60
Re: Получение водительских прав иностранцами упростили в...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Серьезно что ли, не слышал, а то у меня в августе срок подходит.


вполне. почитай zakon nur tengri kolesa alau.
у самого в августе с супругой, мылился на следующей неделе начать проходить медкомиссию.
и тут такая новость!
завтра с ура в автоцон поедем. проверим.
пошлину оплатил, адресную справку распечатал, права, удостоверение личности. все.
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