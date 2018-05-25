Получение водительских прав иностранцами упростили в Казахстане
Помимо нового порядка получения прав для иностранцев, упростили также и порядок регистрации транспорта. Об этом сообщил Комитет административной полиции МВД РК на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/kap.mvd.rk/
"В целях оптимизации регистрации транспортных средств, принадлежащих филиалам и представительствам иностранных компаний, юридическими лицами с иностранным участием, зарегистрированным в Республике Казахстан, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также выдачи им водительских удостоверений внесены изменения и дополнения в приказ МВД от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений», которые вступают в силу 26 мая 2018 года", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/kap.mvd.rk/
Из списка документов, необходимых для регистрации транспорта и получения водительских удостоверений для данной категории участников дорожного движения, исключено направление организации по работе с дипломатическим корпусом (АО «УПДК Астана» МИД РК).
Таким образом, для получения указанных государственных услуг иностранные участники дорожного движения представляют в РЭП или СпецЦОН те же документы, что и физические (юридические) лица Республики Казахстан.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 179
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
112: Все это стоит недорого. Для кого недорого? Газплита тыщь 50 и выше, стиралка - сотня примерно, холодильник 60-70 не навороченный. Если на руки получаешь 70-80 тысяч, то это огромные деньги.
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: тайна.. Алекс - молчу... :oops:
Моя Деревенька и её окрестности.
c.radikal.ru Фиолетовое дерево... :lol:
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
Медный: Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью" П.с. Граждане не берите кредиты, будьте...
7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области
Хм.. Все студенты же выехали учиться в Россию и США? Откуда еще взялись?