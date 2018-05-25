Получение водительских прав иностранцами упростили в Казахстане

Помимо нового порядка получения прав для иностранцев, упростили также и порядок регистрации транспорта. Об этом сообщил Комитет административной полиции МВД РК на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/kap.mvd.rk/

"В целях оптимизации регистрации транспортных средств, принадлежащих филиалам и представительствам иностранных компаний, юридическими лицами с иностранным участием, зарегистрированным в Республике Казахстан, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также выдачи им водительских удостоверений внесены изменения и дополнения в приказ МВД от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений», которые вступают в силу 26 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kap.mvd.rk/