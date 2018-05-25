Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Костанайскую область
В программе визита - посещение объектов бизнеса, образования, строительства Костаная и Рудного, встреча с сельхозпроизводителями, а также совещание с активом области и предпринимателями.
Фото primeminister.kz
Премьер ознакомится с деятельностью спортивно-развлекательного комплекса "Костанай", который является примером государственно-частного партнерства.
В областном центре посетит также АО "Баян Сулу", индустриальную зону и строящийся микрорайон Алтын Арман.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
В Рудном запланировано посещение птицефабрики ТОО "Жас-Канат" 2006, завода по выпуску молочных продуктов ТОО "Лидер-2010", Соколовского карьера АО ССГПО.
В программе визита главы правительства также встреча с рудненскими студентами и посещение центра обслуживания предпринимателей в Костанае.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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