Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Костанайскую область

В программе визита - посещение объектов бизнеса, образования, строительства Костаная и Рудного, встреча с сельхозпроизводителями, а также совещание с активом области и предпринимателями.

Фото primeminister.kz

Премьер ознакомится с деятельностью спортивно-развлекательного комплекса "Костанай", который является примером государственно-частного партнерства.

В областном центре посетит также АО "Баян Сулу", индустриальную зону и строящийся микрорайон Алтын Арман.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В Рудном запланировано посещение птицефабрики ТОО "Жас-Канат" 2006, завода по выпуску молочных продуктов ТОО "Лидер-2010", Соколовского карьера АО ССГПО.

В программе визита главы правительства также встреча с рудненскими студентами и посещение центра обслуживания предпринимателей в Костанае.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА