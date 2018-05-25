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dandiv
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
112: Все это стоит недорого. Для кого недорого? Газплита тыщь 50 и выше, стиралка - сотня примерно, холодильник 60-70 не навороченный. Если на руки получаешь 70-80 тысяч, то это огромные деньги.
25.05.18 17:28
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: тайна.. Алекс - молчу... :oops:
25.05.18 17:25
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
c.radikal.ru Фиолетовое дерево... :lol:
25.05.18 17:15
Universer
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
Медный: Я спокоен, "мой кредит" взял кто-то другой, здоровья ему и пусть платит Как говорится: "на свободу, да с чистой совестью" П.с. Граждане не берите кредиты, будьте...
25.05.18 16:41
112
7 студенческих общежитий появятся до 2020 года в Костанайской области
Хм.. Все студенты же выехали учиться в Россию и США? Откуда еще взялись?
25.05.18 16:31
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Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Костанайскую область

25 мая 2018, 10:16 |  Государство

В программе визита - посещение объектов бизнеса, образования, строительства Костаная и Рудного, встреча с сельхозпроизводителями, а также совещание с активом области и предпринимателями.

Фото primeminister.kz

Премьер ознакомится с  деятельностью спортивно-развлекательного комплекса "Костанай", который является примером государственно-частного партнерства.

В областном центре посетит также АО "Баян Сулу", индустриальную зону и строящийся микрорайон Алтын Арман.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В Рудном запланировано посещение птицефабрики ТОО "Жас-Канат" 2006, завода по выпуску молочных продуктов ТОО "Лидер-2010",  Соколовского карьера АО ССГПО.

В программе визита главы правительства также встреча с рудненскими студентами и посещение центра обслуживания предпринимателей в Костанае.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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* 112
Re: Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Костанайскую...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моих синих курочек посетил..
Кстати там яйки нормального размера и желток именно желтый..
А я думал это Трамп туда приехал..
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§ Медный
Re: Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Костанайскую...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2251
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на втором фото человек так мечтательно закрыл глаза :lol:
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§ Сыкымы
Re: Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Костанайскую...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.05.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А я думал это Трамп туда приехал..

Ждёшь - не дождёшься? Ну-ну...
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§ сайлау курманов
Re: Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Костанайскую...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2736
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
то то я думаю , что случилось ? на каждом перекрестке красноперые стоят , господи ! опять теракт или учения , а вот оно что , премьер заявился , а шороху , как будто инопланетяне хотят рудным завладеть
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