«Мне нет прощения», - на процессе по делу об убийстве 15-летей Оксаны Клепиковой дал показания обвиняемый

Сегодня, 24 мая, в суде по уголовным делам Костанайской области продолжился процесс по делу Сергея КЛЕПИКОВА, обвиняемого в убийстве собственной дочери.

Свои показания сегодня дали судмедэксперт и обвиняемый.

Эксперт Виктор УВАРОВ пояснил суду, мог ли Сергей Клепиков нанести себе удары ножом. Напомним, что с места преступления обвиняемого доставили в больницу с ножевыми ранениями в область груди.

- Повреждение наносилось предметом, обладающим колющими, режущими свойствами, - сообщил судмедэксперт. - Зона расположения являлась возможной для нанесения ударов самим потерпевшим.

- Были ли нанесенные потерпевшему удары совместимы с жизнью? - спросил гособвинитель Максим ЯСТРЕБОВ.

- В медицине нет такого понятия - совместимые или несовместимые, - ответил Уваров. - Бывает, с повреждением сердца человек остаётся в живых, а у некоторых небольшие повреждения приводят к смерти. В данном случае - два проникающих удара в грудную клетку, каждый и в отдельности является тяжким для здоровья по признаку опасности.

- Вы можете сказать, удары наносились правшой или левшой? - включился в допрос адвокат подсудимого.

- Это не медицинский вопрос, это устанавливается путём следственного эксперимента, вам ни один медэксперт не скажет - правой или левой.

Обвиняемый Сергей КЛЕПИКОВ рассказал, что заботился о своей дочери, о чём свидетельствует изъятый в доме iPhone 7. Клепиков пояснил, что купил телефон в подарок дочери. Покупал ей и другие вещи, на что тратил свой основной доход.

- Откуда у вас деньги на такие подарки? Какова была ваша заработная плата за месяц? - спросил прокурор.

- Я взял телефон в кредит, у меня была зарплата сдельная - около 100 000 тенге в месяц, - ответил подсудимый. - Изначально она хотела компьютер, но потом выбрала телефон. Также покупал ей вещи, которые она сама просила, но это было не часто, она обращалась только по надобности.

Клепиков сообщил, что в день убийства он и его товарищ после работы пошли в сторону СШ № 11, возле магазина "Восток" выпили по 2 кружки пива и разошлись по своим сторонам. Дома он поднялся на второй этаж, провел там около 20 минут, после чего спустился, зашёл на кухню.

- Я не знаю, что на меня нашло, - рассказал о том, что произлшло потом, Клепиков. - Я взял на кухне нож, после чего зашёл в котельную. Нанёс своей дочери два удара в область груди и два удара в спину. После этого я то ли в себя пришёл, то ли еще что и начал наносить удары ножом себе. После того, как я это сделал, мне нет прощения.

- Почему, когда вы пришли в себя, то позвонили товарищу и попросили, чтобы он вызвал скорую, если вы хотели себя убить, - спросил гособвинитель.

- Я не знаю, - ответил обвиняемый. - Не хотел умирать, наверное.

Клепиков пояснил, что после освобождения из мест лишения свободы был в хороших отношениях с дочерью, причин для ссоры и конфликтов у них не было.

Прокурор привёл показания потерпевшей - опекуна девочки Марины Войток. Та сообщила о единичном случае ссоры между отцом и дочерью - когда Клепиков увидел парня, выбегающего из их дома, где в это время находилась его дочь. По словам Оксаны, это был ее одноклассник. Как объяснил в суде Клепиков, этот эпизод не стал причиной конфликта, просто он всегда переживал за девочку и просил, чтобы Оксана возвращалась домой до того, как стемнеет.

- Вы понимаете, по какой статье вы обвиняетесь? - спросил Клепикова судья. - Вы обвиняетесь в убийстве несовершеннолетнего ребёнка. Наказание по этой статье предусматривает срок до 20 лет, а также пожизненное заключение. Ребёнок, со слов преподавателя, хорошо учился. Она могла жить и жить... У неё вся жизнь была впереди и она оборвалась? Почему? За что?

- Я не могу... Я не знаю, откуда взялась эта агрессия, - ответил обвиняемый.