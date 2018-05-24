"Тобол" проиграл "Атырау" в четвертьфинале Кубка РК по футболу

"Атырау" стал последним полуфиналистом Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент стал последним полуфиналистомсообщает корреспондент Vesti.kz

В матче 1/4 финала "нефтяники" дома обыграли костанайский "Тобол" со счетом 2:1. На гол Таната Нусербаева (56-я минута) "Атырау" ответил дублем Игоря Зеньковича (седьмая и 66-я).

Ранее в полуфинал Кубка прошли павлодарский "Иртыш", разгромивший "Махтаарал" со счетом 3:0, карагандинский "Шахтер", который благодаря голу с пенальти на 119-й минуте обыграл кызылординский "Кайсар" (2:1), а также действующий обладатель трофея - алматинский "Кайрат", в серии пенальти победивший шымкентский "Ордабасы" (2:1).