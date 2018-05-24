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От газа отключат несколько районов Костаная

24 мая 2018, 11:05 |  ЖКХ

Отключение связано с профилактическими работами на газопроводах. Об этом сегодня, 24 мая, сообщила пресс-служба Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ".

Ремонтные работы на сетях запланированы с 28 мая по 1 июня. На это время подачу газа прекратят в следующих районах:

- в границах улиц Автозаводская - Станционная, Авиационная - Достық, улицы Троицкой, Путейской, Белинского, по улице Станционной домов с № 64-80, улицы Спартака, улицы Станционной домов №№ 54-54/8, улицы Тургенева домов №№ 3-11А;

- микрорайона Аэропорт.

Возобновление подачи газа в домах будет поэтапным, по мере завершения всех работ.
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