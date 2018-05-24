Видеоролики, фильмы и сайты - школьники и студенты представили свои разработки на 15-й фестиваль мультимедийных проектов

15-й фестиваль мультимедийных проектов прошел в среду, 23 мая, в Костанайском педагогическом колледже. В нем приняли участие около 70 учащихся со всей области.

На церемонии открытия руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области Анатолий ПАВЛИЧЕНКО отметил актуальность фестиваля в связи с госпрограммой “Цифровой Казахстан”.

- Мы видим, какие ребята в каких регионах действительно одаренные в плане разработки тех же сайтов, - ответил он на вопрос "НГ" о практической пользе мероприятия. - Делаем рассылку по итогу фестиваля - какие работы рекомендованы. То есть, каждый регион увидит - вот у нас такой талантливый ребенок. Есть программисты, которые берут в помощь себе таких вот ребят.

Ранее фестиваль был переведен на заочный формат, но с прошлого года возобновили очный этап. Теперь участники, помимо разработки проекта, должны показывать его преимущества членам жюри.

- У нас хороший опыт есть Костаная и Рудного, - отметил Павличенко. - Два года подряд выезжали в Санкт-Петербург, дорога оплачивалась. Мы выходим на акиматы районов, Рудного и Костаная, они уже способствуют. Командировочные - все как положено. Привлекаем спонсоров.

Фестиваль проводится для учащихся 5-11 классов школ и студентов 1-2 курсов колледжей. Из 150 представленных работ во второй тур прошли 79, в том числе всего 8 - от представителей колледжей. Проекты выставляли в пяти категорих: электронная презентация, Web-дизайн, визуальное программирование, трехмерная и двухмерная анимация, а также создание видеороликов.

Одним из первых на рассмотрение жюри представили видеоролик - кавер на клип "#ЖИТЬ".

- Я ученица 11-го класса Мичуринской средней школы, - рассказала автор ролика Анастасия. - Весь клип был снят на мобильный телефон и смонтирован в Sony Vegas. Участие при съемке клипа принимало 8 человек. На создание ролика ушел примерно месяц. Я хотела донести, что нужно жить в мире и добре.

Еще один мотивационный ролик сделал ученик 10-го класса СШ № 20 Костаная Тажмагамбет ЖАЛГАС. Он рассказал "НГ", что успел посмотреть практически все видеоработы фестиваля. Многие из них назвал очень сильными, претендующими на первое место. Сам же надеется войти в тройку.

- Мой проект называется “Жизненный путь”, - рассказал Тажмагамбет. - Он о том, что подрастающее поколение целыми днями сидит за компьютером, не выходит на улицу и не занимается спортом. Фильм о том, что нужно это делать - выходить на улицу, заниматься спортом, играть, развиваться в каком то направлении.

Проектов было много и разных. Представляли программы для перевода казахских слов с кириллицы на латиницу, развивающие игры для детей, электронные уроки “англо-физики” (можно изучать физику и английские слова через анимацию и рисунки).

Отдельно стоит отметить электронный учебник для изучения шрифта Брайля.

- Это виртуальный курс, созданный в программе powerpoint, - рассказал Данил КОРМИЛИН, ученик 10-го класса Затобольской школы-гимназии. - Моя работа предназначена для обучения людей, которые работают с плохо видящими и незрячими людьми. Для тренировки написания и чтения шрифта Брайля.

Презентации продолжались практически до начала церемонии награждения.

На ней нчали с вручения наград всем участникам и их преподавателям. Это, а также музыкальные номера на сцене, позволили жюри выиграть немного времени, чтобы определить победителя.

Ролик "Жизненный путь", как и ожидал его автор, вошел в тройку - занял второе место в номинации “Компьютерные фильмы”. А в номинации “Web-дизайн” победу одержал Максим РЮМИН, студент второго курса Костанайского строительного колледжа. “НГ” ранее писала об одном из его проектов.

- Сегодня я выступал с проектом MAXI texh, - рассказал Максим. - Это web-ресурс разработанный мною для таких же разработчиков, как и я. На сегодня есть такая проблема, как адаптивность некоторых сайтов. У нас число людей, пользующихся Интернетом через мобильный телефон, с каждым годом растет. По официальным данным, более 70% пользователей выходят в Сеть через мобильный телефон. На моем ресурсе будет представлен обучающий материал для желающих научиться адаптивному дизайну.

Призеры фестиваля

1 место Аникина Анастасия Кораблинов Никита Тилеуов Максат Ванюков Артур Рюмин Максим Анщютц Владислав 2 место Ахметгариев Ринат Гаценбиллер Даниель Жалгас Тажмагамбет Кормилин Данил Ляпин Константин Паксютов Дмитрий Минеев Никита 3 место Ахметов Бахтияр Девиченко Вера Канафин Абильхаир Пуха Анастасия Судмал Андрей Таскариев Адиль Айсагалиев Темирлан Саметова Дильназ

Фото Артема МАРУСИЧА