Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»

Недавно услышал анекдот. Александр Лукашено приказал правительству Беларуси найти на своей территории залежи нефти и газа. «Да не вопрос!» - ответило белорусское правительство и пробурило газпропомовские трубы.

Кто бы мог подумать, что нечто подобное случается и в Казахстане. Правда, без участия президента и правительства, но сметливыми людьми страна наша не беднее союзников по ЕАЭС. 21 мая на правительственном часе в мажилисе обсуждались вопросы развития казахстанского нефтегазового сектора. Депутатов по этой части просвещал министр энергетики Канат БУЗУМБАЕВ.

- За четыре месяца текущего года добыча по стране достигла 30 млн тонн, показав рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года, - сообщил он. - В этом году ожидается добыча нефти в районе 87 млн тонн, это наш предварительный прогноз, но такое ощущение, что будет немного больше.

Вот про «ощущения» он лучше бы не говорил. Не в храме искусств, чай, работает. Правительство тем и отличается, что оперирует конкретными величинами. Однако в нефтегазовой сфере Казахстана, похоже, действительно не все поддается строгому учету. Потому министр и окрашивает свой экономический прогноз эфемерной материей чувствования.

Как раз в ненадежность учета объемом добываемой в Казахстане нефти и ткнула носом министра депутат мажилиса Куралай КАРАКЕН. Она привела данные Генпрокуратуры, согласно которым с 2015 года в Казахстане добыто 189 млн тонн нефти, а экспортирован за этот период 191 млн тонн. В денежном выражении разница составила $600 млн.

При сравнении отчетов министерства энергетики и статистики таможенников получается, что 40 компаний нефти отгрузили больше, чем добыли.

- За три года нелегальный оборот нефти и нефтепродуктов составил один млн тонн, - отметила Каракен. - Следствием установлен ущерб на 100 млрд тенге. Как заявил замгенпрокурора Андрей Лукин на межрегиональном форуме, который прошел в Актобе в 2017 году, зачастую нефть присваивают и продают в сговоре с работниками нефтегазовых компаний, охранных структур, путем незаконных врезок в нефтепроводы из-за ненадлежащей консервации скважин и на основе заключаемых между аффилированными фирмами договоров.

Чтобы лучше «почувствовать», что такое 100 млрд тенге нанесенного ущерба, достаточно сравнить их с одной цифрой, которая недавно тоже прозвучала в мажилисе. На заседании Совета по экономической политике при фракции «Нур Отан» первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал, как с 1 января будет вводиться льгота на индивидуальный подоходный налог для граждан, имеющих зарплату ниже 25 МРП. Оказывается, этой льготой будут пользоваться 2 млн человек. И местные бюджеты по этой причине недополучат доходы 29 млрд тенге каждый год. Эти деньги местным властям будут компенсироваться из республиканского бюджета.

Если учесть, что из вышеназванных 100 млрд тенге ущерба на каждый год приходится более 33 млрд, получается, что их с лихвой хватило бы на компенсации. Но для этого нужно «заткнуть дырки» в нефтепроводах. Кто это сделает, неясно. В минэнерго пока руководствуются «ощущениями».