Пожилых больше, младенцев меньше - реализацию программы развития здравоохранения обсудили в обмаслихате

В среду, 23 мая, депутаты областного маслихата рассмотрели вопрос о ходе реализации госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы. Как сообщил руководитель управления здравоохранения Еркен ДАУТБАЕВ, большинство индикаторов, по которым оценивается реализация этой программы, показывают положительную динамику.

- Ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась с 70,3 лет в 2015 году до 71,5 лет в 2016-м, - отметил он. – По 2017 году данные будут в июне, но там тоже идет рост. Общая смертность на тысячу населения снизилась с 10,5 до 10,25.

Тенденция снижения смертности наблюдается по заболеваемости систем кровообращения, от несчастных случаев, травм и отравлений, от туберкулеза и от злокачественных новообразований. По последнему виду болезни идет увеличение выявляемости на ранней стадии и выживаемости в течение пяти лет.

Хуже обстоят дела с материнской и младенческой смертностью. Хотя Даутбаев считает, что ухудшение этих показателей носит условный характер. По его оценке, в условиях, когда в области из года в год уменьшается рождаемость, достаточно смерти одного младенца или матери - и показатели заметно падают.

- У нас в 2017 году родились живыми 11 733 младенца, а в 2016-м – 12 532, - привел статистику руководитель управления. – Если раньше каждый год в области рождалось на 500 младенцев меньше, то в прошлом году эта разница выросла до 800.

В то же время по количеству пожилых людей Костанайская область занимает второе место в Казахстане. Показатель соотношения количества пожилых и подростков 15-17 лет в регионе - в 2 раза хуже среднего по республике. В этой связи Даутбаев говорил о важности покупки медицинской аппаратуры по диагностике состояния сосудов шеи и головы, на которую выделены деньги из бюджета области в 2018 году. Всего на покупку оборудования по программе уже израсходовано более 2 млрд тенге. Приобрели 17 реамобилей, 7 медицинских машин и другое оборудование.

В медицине по-прежнему не хватает кадров. Дефицит составляет 275 человек, в том числе для села – 74. В 2017 году пришло 105 выпускников медвузов, для них выделено более 60 млн тенге подъемных. В 2018 году эту цифру запланировано довести до 100 млн.

Депутат маслихата Екатерина СМЫШЛЯЕВА сообщила, что в 2018 году в общественную приемную местной организации партии «Нур Отан» по вопросам здравоохранения обратилось 104 человека. Их жалобы связаны в основном с квотами на стационарное лечение и лекарственном обеспечении.

- Чтобы улучшить качество медицинского обслуживания, нужно развивать конкуренцию между медицинскими учреждениями, - считает Смышляева. – Для этого необходимо развивать государственно-частное партнерство.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ эту идею поддержал, обозначив, в свою очередь, 3 главные задачи, для решения которых нужно выделять бюджетные средства: ремонт больниц и поликлиник, обеспечение кадрами медработников и современным медицинским оборудованием.