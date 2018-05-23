Сельское водоснабжение и стадион "Затоболец" - депутаты внесли изменения в областной бюджет 2018 года

Сегодня, 23 мая, на сессии облмаслихата подвели итоги исполнения бюджета региона за 2017 год и уточнили финансовый план 2018-го.

Как сообщила руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА, поступления в областную казну в 2017 году исполнены на 101,6%. В бюджет пришло 182,5 млрд тенге, что больше предыдущего года на 11 млрд. Основной источник доходной части, по-прежнему, республиканский бюджет (80,8%), но и местные источники относительно 2016 года увеличили поступления на 2,8 млрд тенге. По собственным доходам исполнение прогнозируемого показателя оказалось выше на 74,2%.

- Перевыполнение преимущественно сложилось за счет эмиссии в окружающую среду (1,8 мдлрд тенге), а также по неналоговым поступлениям – за счет административных штрафов, налагаемых органами внутренних дел (679,6 млн тенге), - пояснила Жусупова.

Исполнение по расходам составило 181,7 млрд тенге, или 100%. Не освоено всего 14,1 млн тенге. Руководитель управления финансов объяснила это «экономией по результатам госзакупок».

На социальную сферу в 2017 году потратили 25,8% бюджета. Увеличены расходы на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения и правоохранительных органов.

Значительно увеличена доля бюджетных затрат на реальный сектор экономики. В 2016 году этот показатель был 34,6%, что составляло 58,7 млрд тенге, в 2017-м - уже 46,8% (85 млрд тенге). Во время предварительного обсуждения своего отчета на заседании областного общественного совета Алма Жусупова пояснила: через реальный сектор реализуются цели социально-экономического развития региона, открываются новые рабочие места, увеличиваются поступления в бюджет.

Львиную долю расходов в этом секторе (44%) составили субвенции на поддержание сельских товаропроизводителей (увеличились на 11,7 млрд тенге). В их числе оказались и кредиты для реализации программы развития продуктивной занятости, эффективность использования которых на заседании общественного совета подвергли критике.

- После проверки использования 1,28 млрд тенге микрокредитов выявилось, что 480 заемщиков (85% от общего количества) не достигли целей, поставленных данной программой, - сообщил общественникам председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области Амихран АСАНОВ. - Причем 27% из этого числа, получив деньги, так и не занялись предпринимательской деятельностью. Оператором этих средств было управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

По оценке Асанова, одной из причин такого плачевного исхода стало отсутствие мониторинга использования микрокредитов, который внутренними правилами не был предусмотрен. Председатель общественного совета Сайран БУКАНОВ попытался выяснить, был ли кто-то из должностных лиц наказан за неэффективное использование этих бюджетных средств. Оказалось, что за такого рода проступки предусмотрены только меры дисциплинарного воздействия. Что касается более серьезных проступков, специалисты Ревкомиссии провели проверки финансирования объектов из областного бюджета в 2017 году, по итогам которых 6 должностных лиц привлечены к уголовной ответственности, 15 - наказаны в административном порядке, 179 получили дисциплинарные наказания.

Член общественного совета Николай ПЕЧЕРИЦА отметил, что после недавней игры футбольных команд «Тобола» и «Кайрата» их тренеры дали плохую оценку состоянию футбольного поля на стадионе в Костанае.

- На реконструкцию стадиона затрачены огромные деньги (1,4 млрд тенге – «НГ»), почему не контролировали эффективность их использования? – спросил он руководителя управления финансов.

Алма Жусупова ответила, что по качеству ремонта подрядчик дал годичную гарантию.

Вопрос об эффективности использования бюджетных средств возник и на сессии облмаслихата. Депутат Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ поинтересовалась, как этот показатель выглядит с использованием объективных критериев оценки. Оказалось, такая практика установлена только для программ развития.

- В прежние годы у нас была низкая эффективность, либо неэффективное использование бюджетных средств, в 2017 году достигнута средняя эффективность, - ответила руководитель управления финансов.

Отчет об исполнении бюджета 2017 года депутаты утвердили единогласно и тут же перешли к уточнению бюджета 2018 года.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Бакытбек ЕСЕНГУЛОВ внес предложение по распределению 3,5 млрд тенге на первоочередные нужды. Наиболее финансово емкими проектами (от 400 до 550 млн тенге) в этом перечне оказались: софинансирование девяти проектов сельского водоснабжения, материально-техническое оснащение строящегося национально-культурного центра в Костанае и приобретение цифровых рентгеновских аппаратов для медучреждений.

Меньшие суммы запланированы на ремонт ипподрома в с. Заречном и стадиона «Затоболец», на финансирование спортклубов по мини-футболу и хоккею с шайбой в Рудном, переданных на областной уровень, а также на ремонт Карабалыкского районного ДК. Около 78 млн тенге предложено выделить на софинансирование микрокредитования, создание регионального офиса инноваций и проведение регионального конкурса–выставки «Лучший товар Казахстана». 170 млн тенге направят на строительство сетей канализации в микрорайона Северный в селе Заречном Костанайского района, 147 млн тенге – на приобретение учебников и компьютеров для школ. Остальные средства предложено затратить на разработку ПСД по строительству Корейского моста в Костанае, трех общежитий - для студентов медицинского, автомобильного транспорта и политехнического колледжей, на развитие Интернета в Джангельдинском районе и другие проекты.

Депутаты приняли поправки в бюджет 2018 года единогласно. Участвующий в сессии аким области поблагодарил их за поддержку.