Быстрее не бывает

Форум
Медный
С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области
Ватсон и Фома, вы говорите совершенно о разном времени... Фома говорит что нужно предупреждать - воспитывать правильно, а Ватсон о том, что после преступления должно следовать наказание.. я не вижу...
23.05.18 22:22
drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
гость: в 2000году не было Айфонов, Айпадов, Фейсбука, Инстаграма и вотсап и тд. Мы газеты,бумажные - читали,журналы,книги... :lol: :-x
23.05.18 22:21
Медный
Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском дворе
проезжал мимо обозначенного мной контейнера час назад, всё на прежнем неубранном уровне
23.05.18 22:15
Аноним
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» ... С самого появления этой новости не покидает ощущение какой-то неправильности. Вот если бы написали "с 24мая, с 00:00" - тогда понятно. А то как в...
23.05.18 21:57
Медный
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
кто о чём а я вычитал здесь для себя главное попросил суд не назначать ему штраф. Свою просьбу мужчина объяснил размером суммы, сообщив, что для него она является существенной и он не сможет ее...
23.05.18 21:57
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области

23 мая 2018, 17:27 |  Криминал

Житель села Денисовка О. приговорен к административному аресту сроком на одни сутки за выброшенный окурок. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Иллюстративное фото

Выкурив сигарету на ул. Базарной с. Денисовка, 52-летний мужчина выбросил окурок на дорогу. Этот факт установили сотрудники ОВД Денисовского района и тут же составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 434 КоАП РК. Согласно данной статье, мужчине грозил штраф в размере 5 МРП, что составляет 12 025 тенге, либо административный арест на срок до 10 суток.

На процессе О. полностью признал свою вину и раскаялся, а также попросил суд не назначать ему штраф. Свою просьбу мужчина объяснил размером суммы, сообщив, что для него она является существенной и он не сможет ее выплатить.

Суд признал О. виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.05.18 19:12 Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
23.05.18 18:31 Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки задержали полицейские в Карасуском районе
23.05.18 18:00 Сельское водоснабжение и стадион "Затоболец" - депутаты внесли изменения в областной бюджет 2018 года
23.05.18 17:03 Возможно всё: ожидаются дожди, сильный ветер и заморозки в Костанайской области
23.05.18 15:27 С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области
23.05.18 14:00 Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для людей с низким доходом
23.05.18 12:56 Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев
23.05.18 12:12 Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований пожарной безопасности в Костанайской области
23.05.18 10:23 Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
23.05.18 09:41 Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный мальчик находится в коме

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

мда
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После такого, я бы курить точно бросил. :lol: :lol: :lol: :lol:

Ден
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циркачи и показушники емае) где где еще и в Денисовке мужик покурить не дали) еще бы за скорость остановили на лошади.

декаданс
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: сотрудников надо наградить.....за поимку особо опасного преступника... :lol: :lol: :lol:

Ден
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
галочку поставят в отчете! ай да доблестная служба! звездочку получат!))) на знакомого вон кредит контора одна оформила без его ведома, так он им уже и адрес сказал организации и телефон, пол года титьки мнут) молодцы! :lol: :lol: :lol:

Бывалый
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мда:

Достаточно бросать бросать окурки где попало.
Цитата:
Ден:

Почему не дали покурить?
Дали...
А вот за свинство - дали сутки ареста.
Правильно сделали, кстати...

Руслан
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше писать не о чем??? В Атырау в день несколько десятков человек за окурки и семечки арестовывают, там прям кландайк новостей для вас НГ

Чойбалсан
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
декаданс:
:lol: сотрудников надо наградить.....за поимку особо опасного преступника..

Это точно.Это был последний преступник, теперь в багдаде всё спокойно.
А злостного показательно обезглавить на базарной площади.

§ FOMA
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 23.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Этот факт установлили сотрудники ОВД Денисовского района и тут же составили протокол об административном правонарушении

Так вот вы какого содержания, "галочки" о раскрытых преступлениях. Чем больше галочек, тем выше показатель раскрываемости. "Галочки" ведь не пахнут.
Профайл

§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Когда кто то обгаживает дворы, поджигает этими окурками мусорки, степи, дачи, мы возмущаемся..
Только властями, мол почему они ничего не предпринимают..
Ну предприняли и?
Завтра он бутылку выкинет и разобьет об асфальт, ваш ребенок порежется..
Что, побежите с претензиями на полицейских, мол недосмотрели?
Профайл

* drakon
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Правильно сделали, кстати...

Один вон,в КОстанае - бросил окурок в урну,
она сгорела. Опять - не так... :lol:
Нужно было-плюнуть в ладошку,
затушить и положить в карман... :-P
Профайл

Бывалый
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нужно было-плюнуть в ладошку,
затушить

Ну если мозгов нет - та да, надо тушить о ладошку.
А так-то там специально металлическая полоса на входном проеме урны для этого предусмотрена...
Но колхозники, в том числе уехавшие по германиям, не понимают для чего она там...

§ Victor Yang
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10652
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Так вот вы какого содержания, "галочки" о раскрытых преступлениях. Чем больше галочек, тем выше показатель раскрываемости. "Галочки" ведь не пахнут.

Ты не путай административные и уголовные нарушения. Без наказаний и порядка никакого не будет.
Профайл

§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Сколько в Германии я заплачу штраф, если в общественном месте выкину окурок к ногам добропорядочных немцев?
Профайл

§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати..
Цитата:
За курение в общественных местах самый большой штраф на вас наложат в Эмиратах. Там угоститься одной сигаретой может опустошить ваш банковский счет на 270 000 долларов или заменить штраф на тюремное заключение. С
Профайл

§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый большой штраф в Европе придется заплатить за сигарету в Ирландии — около 3000 евро. В Бельгии штраф может достигать 1650 евро, в Германии — 1000 евро.Венгрия более лояльна к курильщикам — штраф всего в 40 евро. В Словении — 125 евро, а должностным лицам и хозяевам заведений — до 33000 евро. В Словакии — до 166 евро. В Чехии — 1000 крон. Однако курящим там пока попроще, благодаря залам для курящих в ресторанах, а в остальных питейных заведениях и ночных клубах— курение разрешено. В Хорватии — 135 евро, а для владельцев заведений, нарушивших правила, до 20000 евро.

Источник Ютьюб..
Профайл

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 158
Пользователей: 3
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх