Житель села Денисовка О. приговорен к административному аресту сроком на одни сутки за выброшенный окурок. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
Иллюстративное фото
Выкурив сигарету на ул. Базарной с. Денисовка, 52-летний мужчина выбросил окурок на дорогу. Этот факт установили сотрудники ОВД Денисовского района и тут же составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 434 КоАП РК. Согласно данной статье, мужчине грозил штраф в размере 5 МРП, что составляет 12 025 тенге, либо административный арест на срок до 10 суток.
На процессе О. полностью признал свою вину и раскаялся, а также попросил суд не назначать ему штраф. Свою просьбу мужчина объяснил размером суммы, сообщив, что для него она является существенной и он не сможет ее выплатить.
Суд признал О. виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста.
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