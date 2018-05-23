Быстрее не бывает

Форум
Медный
С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области
Ватсон и Фома, вы говорите совершенно о разном времени... Фома говорит что нужно предупреждать - воспитывать правильно, а Ватсон о том, что после преступления должно следовать наказание.. я не вижу...
23.05.18 22:22
drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
гость: в 2000году не было Айфонов, Айпадов, Фейсбука, Инстаграма и вотсап и тд. Мы газеты,бумажные - читали,журналы,книги... :lol: :-x
23.05.18 22:21
Медный
Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском дворе
проезжал мимо обозначенного мной контейнера час назад, всё на прежнем неубранном уровне
23.05.18 22:15
Аноним
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» ... С самого появления этой новости не покидает ощущение какой-то неправильности. Вот если бы написали "с 24мая, с 00:00" - тогда понятно. А то как в...
23.05.18 21:57
Медный
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
кто о чём а я вычитал здесь для себя главное попросил суд не назначать ему штраф. Свою просьбу мужчина объяснил размером суммы, сообщив, что для него она является существенной и он не сможет ее...
23.05.18 21:57
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Возможно всё: ожидаются дожди, сильный ветер и заморозки в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

23 мая 2018, 17:03 |  Общество

Костанайская область находится в ложбине циклона, а к воскресенью, 27 мая, окажется в его тылу. В связи с этим возможны сильные порывы ветра и осадки.

- В четверг, 24 мая, ночь будет без осадков, термометры покажут 5-10, местами 15 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Днем будет очень тепло - 23-28, местами 32 градуса, но возможны кратковременные дожди и грозы. Во время грозы ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. 25-26 мая ночи будут теплыми - 10-15, местами до 18 градусов. Дневная температура в пятницу и субботу ожидается несколько ниже четверговой, но будет тепло - от 15-20 до 23-25 градусов. Как и в четверг, в эти дни прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а в субботу вероятен град. Северо-западный ветер 25-26 мая будет дуть со скоростью 9-14 м/с, но временами будет усиливаться до 23-28 м/с.

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение ночной температуры до нуля - плюс 5 градусов, местами +8 градусов. В низинах на почве возможны заморозки. День также будет прохладнее предыдущих, термометры покажут 10-15 градусов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.05.18 19:12 Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
23.05.18 18:31 Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки задержали полицейские в Карасуском районе
23.05.18 18:00 Сельское водоснабжение и стадион "Затоболец" - депутаты внесли изменения в областной бюджет 2018 года
23.05.18 17:27 За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
23.05.18 15:27 С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области
23.05.18 14:00 Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для людей с низким доходом
23.05.18 12:56 Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев
23.05.18 12:12 Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований пожарной безопасности в Костанайской области
23.05.18 10:23 Найденный в мусорном контейнере мальчик умер
23.05.18 09:41 Найденный в мусорном контейнере Костаная новорожденный мальчик находится в коме

Комментарии к новости

§ Anna
Re: Возможно всё: ожидаются дожди, сильный ветер и заморозки в...
Anna


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 03.12.15
Отправлено: 23.05.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода как настроение женщины)
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 3
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх