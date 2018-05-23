Возможно всё: ожидаются дожди, сильный ветер и заморозки в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Костанайская область находится в ложбине циклона, а к воскресенью, 27 мая, окажется в его тылу. В связи с этим возможны сильные порывы ветра и осадки.
- В четверг, 24 мая, ночь будет без осадков, термометры покажут 5-10, местами 15 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Днем будет очень тепло - 23-28, местами 32 градуса, но возможны кратковременные дожди и грозы. Во время грозы ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. 25-26 мая ночи будут теплыми - 10-15, местами до 18 градусов. Дневная температура в пятницу и субботу ожидается несколько ниже четверговой, но будет тепло - от 15-20 до 23-25 градусов. Как и в четверг, в эти дни прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а в субботу вероятен град. Северо-западный ветер 25-26 мая будет дуть со скоростью 9-14 м/с, но временами будет усиливаться до 23-28 м/с.
В воскресенье, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение ночной температуры до нуля - плюс 5 градусов, местами +8 градусов. В низинах на почве возможны заморозки. День также будет прохладнее предыдущих, термометры покажут 10-15 градусов.
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