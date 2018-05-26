Хорошие новости для автомобилистов: новые поправки МВД вступают в силу

В Министерстве внутренних дел напомнили об изменениях, которые коснутся казахстанских автолюбителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу Комитета адмполиции МВД в Facebook.

Фото ©Турар Казангапов

Сообщается, что с 26 мая 2018 года вступают в силу изменения и дополнения в приказ МВД "Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений", а также в приказ МВД от 14 апреля 2015 года № 341 "Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".

Отменяется прохождение осмотра ранее зарегистрированных транспортных средств при перерегистрации: при постановке на учет, внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортных средств и других регистрационных действиях. Вместе с тем при первичной регистрации, то есть когда транспортное средство ставится на учет в Казахстане впервые, прохождение осмотра с целью сверки соответствия номерных агрегатов учетным данным обязательно (за исключением транспортных средств, приобретенных у официального дилера (представителя) производителя транспортного средства на территории Республики Казахстан). Таким образом, только ввозимые из-за рубежа в Казахстан транспортные средства, в том числе из стран ЕАЭС, при постановке на учет должны проходить процедуру осмотра.

Также появляется возможность выбора любого госномерного знака (ГРНЗ) по своему желанию из имеющихся в наличии (ранее такая возможность была только у желающих приобрести ГРНЗ повышенного спроса).

"Информация об имеющихся в наличии номерах будет размещаться на информационных стендах, а в спецЦОНах планируется установить специальные терминалы, с помощью которых можно будет выбрать понравившийся госномер из имеющихся в наличии. Кроме того, владельцы автотранспорта получат возможность выбрать госномер и подать все документы через портал электронного правительства, там же уплатить все пошлины и сборы, а затем обратиться в РЭП или спецЦОН и получить госномерной знак и свидетельство о регистрации транспортного средства", - говорится в сообщении КАП МВД.

Кроме того, сокращается срок изготовления дубликатов номерных знаков: (когда госномер утерян, украден или пришел в негодность), теперь этот срок составляет для жителей Астаны и Алматы - 5 дней, для остальных регионов - 15 дней (ранее этот срок составлял 30 дней).

Отменяется требование прохождения медкомиссии при обмене водительского удостоверения до окончания его срока действия. Вместе с тем представление медицинской справки обязательно, если водительское удостоверение выдается впервые и при открытии дополнительных категорий, а также при обмене ВУ по окончании его срока действия.

Кроме того, теперь все регистрационно-экзаменационные подразделения административной полиции (РЭП) будут принимать граждан и по понедельникам (ранее понедельник был техническим днем).

Таким образом, график работы РЭП будет следующим: понедельник - пятница с 09.00 до 18.30 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.30), суббота - с 08.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).