Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев

Сельские акимы в Казахстане будут избираться местным населением. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, представляя на заседании Мажилиса поправки в конституционный закон "О выборах", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Вводится прямая выборность акимов сельского уровня. Акимы будут избираться местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года", - сообщил Бекетаев.

Планируется ввести прямые выборы акимов городов районного значения, села, поселка и сельского округа. Право выдвижения кандидатур сельских акимов предлагается предоставить политическим партиям. Законопроектом не предусматривается самовыдвижения.

"Во-первых, это направлено на расширение и развитие роли политических партий. При этом для акимов сельского уровня политическая партия выдвигая кандидатуры будет ответственна. Это будет ответственность не только акима, но и политической партии", - уточнил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы депутатов.

"В связи с оптимизацией выборов депутатов маслихатов предлагается упразднение окружных избирательных комиссий. Их функции и полномочия будут переданы территориальным избирательным комиссиям, члены которых будут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе", - отметил Бекетаев.

Кроме того, предлагается пересмотреть порядок составления списков избирателей, осуществляя его через интеграцию с государственной базой данных физических лиц. По словам Бекетаева, это позволит сформировать республиканский электронный список избирателей.

Также мажилисмены рассмотрели сопутствующий законопроект, предусматривающий введение поправок по вопросам выборов.

"Проект закона предусматривает внесение поправок в два кодекса и три закона. Поправки в бюджетный кодекс обусловлены установленной возможностью расходования средств местного бюджета на обучение избирателей и членов избирательных комиссий. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях связаны с упразднением окружных избирательных комиссий. Кроме того, в связи с введением прямой выборности акимов сельского уровня предлагается блок поправок в закон о местном государственном управлении, о политических партиях, о государственной службе. В ходе обсуждения законопроекта замечаний концептуального характера не поступило", - сообщил министр юстиции.