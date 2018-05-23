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Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев

23 мая 2018, 12:56 |  Государство

Сельские акимы в Казахстане будут избираться местным населением. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, представляя на заседании Мажилиса поправки в конституционный закон "О выборах", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Вводится прямая выборность акимов сельского уровня. Акимы будут избираться местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года", - сообщил Бекетаев.

Планируется ввести прямые выборы акимов городов районного значения, села, поселка и сельского округа. Право выдвижения кандидатур сельских акимов предлагается предоставить политическим партиям. Законопроектом не предусматривается самовыдвижения.

"Во-первых, это направлено на расширение и развитие роли политических партий. При этом для акимов сельского уровня политическая партия выдвигая кандидатуры будет ответственна. Это будет ответственность не только акима, но и политической партии", - уточнил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы депутатов.

"В связи с оптимизацией выборов депутатов маслихатов предлагается упразднение окружных избирательных комиссий. Их функции и полномочия будут переданы территориальным избирательным комиссиям, члены которых будут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе", - отметил Бекетаев.

Кроме того, предлагается пересмотреть порядок составления списков избирателей, осуществляя его через интеграцию с государственной базой данных физических лиц. По словам Бекетаева, это позволит сформировать республиканский электронный список избирателей.

Также мажилисмены рассмотрели сопутствующий законопроект, предусматривающий введение поправок по вопросам выборов.

"Проект закона предусматривает внесение поправок в два кодекса и три закона. Поправки в бюджетный кодекс обусловлены установленной возможностью расходования средств местного бюджета на обучение избирателей и членов избирательных комиссий. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях связаны с упразднением окружных избирательных комиссий. Кроме того, в связи с введением прямой выборности акимов сельского уровня предлагается блок поправок в закон о местном государственном управлении, о политических партиях, о государственной службе. В ходе обсуждения законопроекта замечаний концептуального характера не поступило", - сообщил министр юстиции.
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Комментарии к новости

ваще
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев




Отправлено: 23.05.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Право выдвижения кандидатур сельских акимов предлагается предоставить политическим партиям. Законопроектом не предусматривается самовыдвижения.////

смешно .

Вячеслав
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев




Отправлено: 23.05.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспоминаю времена тоталитарного социализма. Кто бы мог подумать, тогда тоже была демократия! Социалистическая демократия, которая отличалась от нынешней-буржуазной одним важным моментом. Выборы проходили не по территориальному принципу, а по коллективному, т.е. выбирали депутатов в Верховный совет из коллектива. Подлец, взяточник, пьяница и развратник не мог быть избран. А сейчас подавляющее большинство избирателей не знает человека, за которого голосуют. Отличная схема для правящего класса буржуазии пудрить нам мозги и управлять нашими жизнями.

§ Дантист
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 23.05.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игры в демократию продолжаются.
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§ Медный
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2224
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во-первых, это направлено на расширение и развитие роли политических партий. При этом для акимов сельского уровня политическая партия выдвигая кандидатуры будет ответственна. Это будет ответственность не только акима, но и политической партии", - уточнил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы депутатов.

Уточните пожалуйста, какую ответственность понесут партии? их оштрафуют? Разгонят? или что?
Что за ответственность? моральная что ли?! :-x



[Исправлено: Медный, 23.05.2018 - 13:53]
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мда
Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев




Отправлено: 23.05.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Игры в демократию продолжаются.

Согласен! Акимы должны быть выборными на всех уровнях, чтобы копируемые нами законы из развитых демократических стран могли полноценно функционировать.

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