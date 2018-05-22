Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная

Брифинг был приурочен к началу общеказахстанской акции «Требуй чек - выиграй приз», которая стартовала 21 мая. Начиная с 2016 года, участники акции не собирают горы бумажных чеков, а фотографируют их.

- Фото чеков нужно отправлять в мобильное приложение Wipon, которое можно скачать бесплатно через каталог PlayMaret, AppleAppStore. Снимайте чек так, чтобы на нем были видны ИИН/БИН, дата, время, итоговая сумма, фискальный признак, при этом сумма на чеке должна быть более 0 тенге, - объясняла и. о. руководителя управления государственных доходов по Костанаю Жанат АКИЛБЕКОВА. - Ваша фотография должна быть четкой, чтобы все перечисленные данные были хорошо видны.

Акция продлится до 30 ноября 2018 года. Ежемесячно в областных центрах будут проводиться розыгрыши ценных призов, а в декабре 2018 года в Астане состоится розыгрыш главного приза. Как и в прошлом году, им станет автомобиль казахстанского производства.

В прошлом году автомобиль выиграл житель Павлодара.

Как пояснила Жанат Акилбекова, победители в розыгрышах определяются методом случайного выбора чека, но для самых активных участников, отправивших наибольшее количество чеков, тоже предусмотрены призы.

- Целью акции, которую начали проводить с 2012 года, является воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров теневой экономики, а также стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей, - отметила Акилбекова.

Кстати, в Wipon предусмотрена для пользователя возможность пожаловаться, если ему не выдают чек.

В прошлом году в акции участвовало 1 139 жителей Костанайской области со 149 000 чеков. По словам сотрудников службы госдоходов, ежегодно количество участников увеличивается.

Подробно об условиях проведения акции можно узнать на сайте департамента госдоходов, а также позвонив по телефонам 8 (7142) 28-85-36, 53-65-80.