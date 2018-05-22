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22.05.18 15:56
Медный
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый: да ты прям спецыализд... ютубный "вы так говорите как будто это что-то плохое" :lol: :lol: :lol: :-P :-P :-P
22.05.18 15:46
Медный
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
Бывалый: извини! "заставили" :-)
22.05.18 15:42
112
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Грушевый выпускает Рудненский завод.. То же самое и с водкой, почему в России казахская водка дешевле или наоборот.. Но это лишнее, тут просто примитивно используя грузоперевозки, этого мало для...
22.05.18 15:38
Маркс
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
Бывалый: И как же это мы лет 30+ тому назад катались на велосипедах (роликов тогда и в помине не было) да отдыхали все лето? В Кустанае того времени было всего две машины на чесь город. А теперь...
22.05.18 15:35
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Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная

Галина КАТКОВА

22 мая 2018, 13:10 |  Государство

Брифинг был приурочен к началу общеказахстанской акции «Требуй чек - выиграй приз», которая стартовала 21 мая. Начиная с 2016 года, участники акции не собирают горы бумажных чеков, а фотографируют их.

- Фото чеков нужно отправлять в мобильное приложение Wipon, которое можно скачать бесплатно через каталог PlayMaret, AppleAppStore. Снимайте чек так, чтобы на нем были видны ИИН/БИН, дата, время, итоговая сумма, фискальный признак, при этом сумма на чеке должна быть более 0 тенге, - объясняла и. о. руководителя управления государственных доходов по Костанаю Жанат АКИЛБЕКОВА. - Ваша фотография должна быть четкой, чтобы все перечисленные данные были хорошо видны.

Акция продлится до 30 ноября 2018 года. Ежемесячно в областных центрах будут проводиться розыгрыши ценных призов, а в декабре 2018 года в Астане состоится розыгрыш главного приза. Как и в прошлом году, им станет автомобиль казахстанского производства.

В прошлом году автомобиль выиграл житель Павлодара.

Как пояснила Жанат Акилбекова, победители в розыгрышах определяются методом случайного выбора чека, но для самых активных участников, отправивших наибольшее количество чеков, тоже предусмотрены призы.

- Целью акции, которую начали проводить с 2012 года, является воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров теневой экономики, а также стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей, - отметила Акилбекова.

Кстати, в Wipon предусмотрена для пользователя возможность пожаловаться, если ему не выдают чек.

В прошлом году в акции участвовало 1 139 жителей Костанайской области со 149 000 чеков. По словам сотрудников службы госдоходов, ежегодно количество участников увеличивается.

Подробно об условиях проведения акции можно узнать на сайте департамента госдоходов, а также позвонив по телефонам 8 (7142) 28-85-36, 53-65-80.
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Комментарии к новости

Общественный деятель
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот теперь можно жалобы писать кто чек не дал по просьбе, кто карту не принимает

FOMA
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров

Мои интересы заканчиваются на визуальном осмотре товара и последующих 14 днях эксплуатации в течении которых могу вернуть товар. Во всех остальных случаях это не мои интересы а надзорных органов за продавцом.

§ 112
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Ладно чеки фотать на фоне беззащитных женщин продавцов..
А если Добринцоф встанет у прилавка и еще погонится за тобой?
Профайл

Зарина
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пяточке, в затоболовке, в оптовом магазине по продаже спиртных, всегда продают оптом не только ИП, но и физ лицам, однако не дают кассовый чек. Сколько не просила, бесполезно. Кассир объясняет что только ИП-кам чеки дают. На пояснение, что мне физ. лицу вы же тоже продаете и не первый раз оптом, указывают на дверь и все.

[Исправлено: Gljuk, 22.05.2018 - 14:08]

§ 112
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на базарах как, просить счет фактуру и тоже этих базарниц фотать?
А если нет у них чека, то что делать?
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Любопытно
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые предприниматели, у меня вопрос. А что действительно, когда платишь картой с вас банк снимает 7% за каждую транзакцию? Недавно попросили оплатить наличными, аргументируя, что невыгодно картой магазину когда платят.

гость
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зарина:
На пяточке, в затоболовке, в оптовом магазине по продаже спиртных, всегда продают оптом не только ИП, но и физ лицам, однако не дают кассовый чек. Сколько не просила, бесполезно. Кассир объясняет что только ИП-кам чеки дают. На пояснение, что мне физ. лицу вы же тоже продаете и не первый раз оптом, указывают на дверь и все.

Цитата:
Зарина:
На пяточке, в затоболовке, в оптовом магазине по продаже спиртных, всегда продают оптом не только ИП, но и физ лицам, однако не дают кассовый чек. Сколько не просила, бесполезно. Кассир объясняет что только ИП-кам чеки дают. На пояснение, что мне физ. лицу вы же тоже продаете и не первый раз оптом, указывают на дверь и все.

зачем идешь в оптовку, иди в магазин покупай втридорога водку и там требуй чек. а я лучше там 1200 куплю без чеки, чем за 1800 с чеком

Читатель 1
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))) вот нашли способ бороться за чеки... ничего "умнее" не могли придумать??
Чек - это основа для возврата товара! С этого надо начинать. А то что "чешут" про % при оплате картой - ерунда - эти % мизер на фоне цены ( и не 7, а 2 вроде)

Маркс
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
и. о. руководителя управления государственных доходов по Костанаю

Это называется просто - загребать жар чужими руками. Чем больше чеков - тем больше показатель доходов, тем больше премий по итогам. Затраты - авто местного производства на всю страну.

Нужно всего лишь грамотно направить толпу в нужном направлении, пообещав золотые горы. А лошки теперь начнут бегать, как дурни со ступой, требуя чеки и размахивая карточками, создавая проблемы в первую очередь самим себе.

* Медный
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
PlayMaret
Профайл

Маркс
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
А то что "чешут" про % при оплате картой - ерунда - эти % мизер на фоне цены ( и не 7, а 2 вроде)

И не 2, а 3 вроде. И не у нас, а у них. И только по праздникам. А в будни - не хватает. Вроде бы так. Конечно, что ж, не без того ж, оно, конечно, собственно буквально, если поднять вопрос и тут же бросить, потом его поднять и тут же заострить, тогда оно, конечно, собственно, буквально!

Реке
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зарина:

понеслась душа в рай

Реке
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
побольше рассказывайте сказок про автомобили, и главное есть же кто верит в них

Саша
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В точку. Согласен на 100 %. Читать противно, одни жалобщики

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